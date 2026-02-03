US-Pharmakonzern Merck & Co enttäuscht mit Prognose für 2026

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmariese Merck & Co nimmt sich für 2026 weiteres Wachstum vor. Nach einem Umsatzplus von rund ein Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 peilt der Konzern für 2026 einen Anstieg auf 65,5 bis 67 Milliarden Dollar an, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Die Aktie legte im frühen Handel um 2,5 Prozent zu. Im vorbörslichen Handel hatte sie noch unter Druck gestanden, da Analysten zuletzt im Schnitt mit 67,5 Milliarden gerechnet hatten.

2025 hatte der Konzern vor allem von einem starken Umsatzplus bei seinem wichtigen Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda, profitiert. Hinzu kamen wachsende Beiträge aus neuen Produkten wie Winrevair gegen Bluthochdruck und die Pneumokokken-Impfung Capvaxive. Demgegenüber stand jedoch ein starker Rückgang bei der HPV-Impfung Gardasil, die unter anderem wegen Problemen in China gestoppt wurde. Trotz eines Gewinnrückgangs um rund ein Fünftel im Schlussquartal verdiente der Konzern im Gesamtjahr mit fast 18,3 Milliarden Dollar aber sieben Prozent mehr als im Vorjahr.