Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

bamimi77 schrieb heute 16:11

Die Latte wurden damals bei Antritt von Chriss ebenfalls tief gehängt - und jetzt soll’s in 2026 wieder einen Rückgang in quasi allen Kennzahlen geben. Es wird also immer deutlicher, dass man (noch) keine Antworten gefunden hat wie man im Kerngeschäft (brandet checkout) seine Marktanteile halten, geschweige denn wachsen will.



Die Zahlen waren katastrophal, ich hatte mit einem sehr schlechten Q4 gerechnet aber der Ausblick, nicht nur auf Q1 sondern auf 2026 ist ein Schlag ins Gesicht der Aktionäre. Auch der CEO Wechsel wirkt auf mich nach Aktionismus („wir tun was“), der CEO Wechsel kann nicht die Antwort auf die Probleme sein. Die Frage ist doch, passt die Strategie noch? Mit dem Rausschmiss des CEO hätte ich auch erwartet, dass man zumindest andeutet die Strategie auch zu überprüfen (Verkauf eines Geschäftsbereichs, Börsengang Braintree etc). Die Frage kam auch im Call, es wurde wenn ich es richtig verstanden habe jedoch gesagt der Rausschmiss war einzig aufgrund der „execution“, die als zu langsam angesehen wurde. Die execution, also die (operative) Ausführung einer Strategie würde ich weniger beim CEO sehen… das wird wohl ein langer Weg zurück zu Kursen von gestern. Die Aktie ist auf dem Papier und angesichts des cash flows natürlich spottbillig aber es ist meiner Meinung offensichtlich, dass man im checkout massiv Marktanteile verliert. Die anderen Bereiche und Initiativen können es nicht auffangen. Auch vom Ad Business erneut kein Wort, der „value added service“ Bereich unter den es fällt ist nur moderat gewachsen. Bin gespannt ob Mark Grether, der das Geschäftsfeld aufbauen sollte, noch lange bei Paypal bleiben wird. Bin gespannt welche Personalien mit dem neuen CEO noch gemeldet werden.