AKTIE IM FOKUS 2
Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen
- Paypal-Aktien fallen um 18% auf 9-Jahres-Tief.
- Umsatz und Gewinn enttäuschen, Wachstum nur 1%.
- CEO-Wechsel: Alex Chriss wird durch Enrique Lores ersetzt.
(neu: Kurse aktualisiert)
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger am Dienstag auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Tech-Börse Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters um mehr als 18 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren ein. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen um 6 Prozent, womit sie so günstig waren wie seit Mitte August nicht mehr.
Paypal blieb im vergangenen Quartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,12 % und einem Kurs von 35,98 auf Tradegate (03. Februar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -25,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,26 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 33,37 Mrd..
PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Die Zahlen waren katastrophal, ich hatte mit einem sehr schlechten Q4 gerechnet aber der Ausblick, nicht nur auf Q1 sondern auf 2026 ist ein Schlag ins Gesicht der Aktionäre. Auch der CEO Wechsel wirkt auf mich nach Aktionismus („wir tun was“), der CEO Wechsel kann nicht die Antwort auf die Probleme sein. Die Frage ist doch, passt die Strategie noch? Mit dem Rausschmiss des CEO hätte ich auch erwartet, dass man zumindest andeutet die Strategie auch zu überprüfen (Verkauf eines Geschäftsbereichs, Börsengang Braintree etc). Die Frage kam auch im Call, es wurde wenn ich es richtig verstanden habe jedoch gesagt der Rausschmiss war einzig aufgrund der „execution“, die als zu langsam angesehen wurde. Die execution, also die (operative) Ausführung einer Strategie würde ich weniger beim CEO sehen… das wird wohl ein langer Weg zurück zu Kursen von gestern. Die Aktie ist auf dem Papier und angesichts des cash flows natürlich spottbillig aber es ist meiner Meinung offensichtlich, dass man im checkout massiv Marktanteile verliert. Die anderen Bereiche und Initiativen können es nicht auffangen. Auch vom Ad Business erneut kein Wort, der „value added service“ Bereich unter den es fällt ist nur moderat gewachsen. Bin gespannt ob Mark Grether, der das Geschäftsfeld aufbauen sollte, noch lange bei Paypal bleiben wird. Bin gespannt welche Personalien mit dem neuen CEO noch gemeldet werden.
PayPal nutze ich generell bei Onlinekäufen, das hilft bei Reklamationen und gibt mir genug Sicherheit bei Nichtleistung.