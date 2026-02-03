Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.978,56USD pro Feinunze und notiert damit +6,82 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 88,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +12,10 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,98USD und verzeichnet ein Plus von +0,78 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,89USD und verzeichnet ein Plus von +0,90 %.