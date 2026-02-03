Premier American Uranium gibt Abschluss einer Privatplatzierung im Rahmen eines Bought Deals mit einem Bruttoerlös von 15 Millionen CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, 3. Februar 2026 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung („Bought Deal“) (das „Angebot“) mit einem Bruttoerlös von ca. 15.000.000 CAD bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option des Underwriters. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 16.666.666 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,90 CAD pro Einheit (der „Angebotspreis“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,26 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 3. Februar 2029.

Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“) fungierte als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner zusammen mit Haywood Securities Inc. und Beacon Securities Limited (zusammen die „Konsortialbanken“) als Konsortialbanken im Rahmen des Angebots. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhielten die Konsortialbanken Gesamtbargebühren in Höhe von 823.468,46 CAD und 914.964 nicht übertragbare Stammaktienkaufoptionsscheine (die „Brokeroptionsscheine“). Jeder Brokeroptionsschein kann jederzeit bis zum 3. Februar 2029 zum Angebotspreis zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung seiner Uranprojekte in New Mexico und Wyoming sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wurde ein Teil der Anteile gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935, an kanadische Käufer ausgegeben – Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten (die „Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten”) – verkauft. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft wurden, sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar. Ein Teil der Anteile wurde auch an Käufer außerhalb Kanadas gemäß einer Befreiung von der Prospektpflicht in Kanada gemäß OSC Rule 72-503 verkauft und unterliegt daher keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument vom 22. Januar 2026 in Bezug auf das Angebot und die Nutzung der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten durch das Unternehmen, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.premierur.com abgerufen werden kann.

Der Abschluss des Angebots unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“).

IsoEnergy Ltd. und Sachem Cove Special Opportunities Fund, LP, die Insider des Unternehmens sind, beteiligen sich direkt oder über verbundene Unternehmen an dem Angebot und werden voraussichtlich insgesamt 2.556.500 Einheiten für 2.300.850 CAD erwerben (die „Insiderbeteiligung”). Die Insiderbeteiligung stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101”) dar. Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Insiderbeteiligung aufgrund der in Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen ist, da weder der Marktwert der an die Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die von den Parteien gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Führungskräften, Beratern und Beauftragten des Unternehmens gemäß dem langfristigen Omnibus-Incentive-Plan des Unternehmens 2.115.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt hat. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden und wird über einen Zeitraum von drei Jahren in Tranchen unverfallbar. Die Gewährung der Optionen unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten vorliegt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die endgültige Genehmigung des Angebots und der Optionen durch die TSXV. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder deren negative Konnotationen oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren negative Konnotationen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Preis für Uran, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, bei Bedarf Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner, Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

