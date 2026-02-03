    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Dow nach Rekord knapp im Minus - Andere Indizes schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen verlieren Schwung nach freundlichem Start.
    • Dow Jones bleibt stabil, S&P 500 und Nasdaq fallen.
    • Walmart erreicht Billionen-Marke, Aktien steigen stark.
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow nach Rekord knapp im Minus - Andere Indizes schwach
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich nach einem Rekord zuletzt mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 49.374 Punkte noch vergleichsweise gut.

    Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,63 Prozent auf 6.932 Punkte. Ähnlich erging es dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sogar 1,30 Prozent auf 25.403 Punkte einbüßte. Ihn belastete auch ein heftiger Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters Paypal .

    Dessen Titel büßten angesichts eines enttäuschenden Quartalsberichts fast ein Fünftel ein und erreichten damit den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen deutlich.

    In der Pharmabranche schaffte Merck & Co nach Geschäftszahlen ein Kursplus von 2,2 Prozent. Die Papiere von Davita sprangen sogar um 23 Prozent hoch. Laut der britischen Bank Barclays treiben die Aktienrückkäufe des Dialyseanbieters den Gewinn je Aktie an. Dagegen sanken Pfizer -Titel um 2,6 Prozent. Hier lag der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal laut Händlern deutlich unter der Markterwartung.

    Den Walmart -Aktien reichte ein Kursplus von zuletzt 2,2 Prozent für eine Bestmarke. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar. Er spielt nun in einer Liga, in die es bisher nur Technologiegiganten wie Nvidia , die Google -Mutter Alphabet , Apple und Microsoft geschafft haben.

    Walmart - lange ein Favorit von Schnäppchenjägern - hat seine enorme Größe und Lieferantennetzwerk genutzt, um die Preise niedrig zu halten und Marktanteile in allen Einkommensklassen zu gewinnen. Während der Konzern seine Attraktivität für preisbewusste Haushalte beibehalten hat, ziehen seine Online-Angebote neue, wohlhabendere Käufer an.

    Die Aktien des Datensoftware-Spezialisten Palantir zogen am Dienstag um 4,8 Prozent an. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz. Beim Softdrink- und Snackhersteller Pepsico reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 3,5 Prozent./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 228,4 auf Tradegate (03. Februar 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +55,30 %/+81,73 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
