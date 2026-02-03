Der Börsen-Tag
Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab
An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.
Foto: Bodo Marks - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte und Technologietitel stärkere Verluste. Der DAX gibt aktuell um 0,35 Prozent auf 24.762,22 Punkte nach und zeigt damit einen moderaten Rückgang. Etwas stabiler präsentiert sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 31.499,64 Punkte. Deutlich schwächer tendieren die kleineren Werte: Der SDAX verliert 0,91 Prozent auf 18.005,90 Punkte und gehört damit zu den größten Verlierern im deutschen Markt. Noch stärker unter Druck stehen Technologiewerte: Der TecDAX fällt um 1,08 Prozent auf 3.605,56 Punkte und ist damit der schwächste der betrachteten deutschen Indizes. Dies deutet auf eine erhöhte Risikoaversion der Anleger gegenüber wachstumsorientierten und volatileren Titeln hin. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge, wenn auch in etwas unterschiedlicher Ausprägung. Der Dow Jones, der vor allem Standardwerte umfasst, zeigt sich mit einem Minus von 0,20 Prozent auf 49.317,01 Punkte vergleichsweise robust. Der breiter gefasste S&P 500 verliert hingegen 0,60 Prozent auf 6.934,79 Punkte und entwickelt sich damit schwächer als der Dow. Im Gesamtbild zeigt sich damit ein international schwächerer Aktienmarkt: Während die großen Standardwerte in Deutschland (DAX) und den USA (Dow Jones) nur moderat nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel – insbesondere SDAX, TecDAX und der S&P 500 mit seinem höheren Tech-Anteil – stärker unter Druck.
DAX TopwerteDaimler Truck Holding führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 6.11% an, gefolgt von Siemens Energy mit 4.40% und Fresenius, das um 2.19% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Deutsche Boerse einen Rückgang von -4.95%, während SAP um -5.55% fiel. Der größte Verlierer im DAX ist Zalando mit einem Minus von -12.83%.
MDAX TopwerteIm MDAX zeigt Sartorius Vz. die beste Performance mit einem Plus von 6.84%, gefolgt von TRATON mit 5.72% und ThyssenKrupp, das um 4.86% zulegte.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von Stroeer mit -5.40% angeführt, gefolgt von AUTO1 Group mit -7.02% und Nemetschek, das um -7.49% fiel.
SDAX TopwerteEvotec ist der Spitzenreiter im SDAX mit einem Anstieg von 8.43%, gefolgt von Deutz mit 5.91% und Salzgitter, das um 4.68% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX umfassen Secunet Security Networks mit -7.58%, HelloFresh mit -7.82% und ATOSS Software, das um -8.80% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt Evotec mit 8.43%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 6.84% und 1&1, das um 1.50% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit -7.24% angeführt, gefolgt von Nemetschek mit -7.49% und ATOSS Software, das ebenfalls um -8.80% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigt Verizon Communications eine positive Entwicklung mit 2.53%, gefolgt von Coca-Cola mit 2.39% und Merck & Co mit 2.36%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones umfassen NVIDIA mit -3.18%, Salesforce mit -6.42% und IBM, das um -7.49% fiel.
S&P 500 TopwerteDaVita führt die S&P 500 Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 21.50%, gefolgt von Teradyne mit 12.20% und Ball mit 10.09%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 werden von Tyler Technologies mit -10.78% angeführt, gefolgt von CoStar Group mit -10.82% und Equifax, das um -11.79% fiel.
