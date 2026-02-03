    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiedienst Holding AktievorwärtsNachrichten zu Energiedienst Holding
    Energiedienst Holding: EBIT 2025 unter Vorjahr, über Halbjahresprognose

    Trotz leicht rückläufigem Ergebnis bleibt die naturenergie holding AG 2025 auf Wachstumskurs: Höhere Investitionen und ein übertroffenes Prognose-EBIT prägen das Geschäftsjahr.

    Energiedienst Holding: EBIT 2025 unter Vorjahr, über Halbjahresprognose
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • Die naturenergie holding AG erwartet für das Jahr 2025 ein vorläufiges EBIT von rund 214 Millionen Euro, was 10 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegt.
    • Das EBIT übertrifft jedoch die Halbjahresprognose von 160 Millionen Euro deutlich.
    • Positive Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einmalige Abgangserträge haben den EBIT um etwa 5 Millionen Euro positiv beeinflusst.
    • Das Adjusted EBIT wird voraussichtlich bei rund 209 Millionen Euro liegen, was etwa 2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert ist.
    • Die Bruttoinvestitionen sind 2025 auf etwa 174 Millionen Euro gestiegen, was hauptsächlich auf höhere Investitionen in Stromnetze und erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur zurückzuführen ist.
    • Die endgültigen Jahresabschlusszahlen werden am 2. März 2026 veröffentlicht, Änderungen sind bis dahin noch möglich.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Energiedienst Holding ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von Energiedienst Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,99 % im Plus.


    Energiedienst Holding

    +1,41 %
    -3,15 %
    -0,98 %
    -1,53 %
    +1,00 %
    -21,68 %
    +19,59 %
    +53,54 %
    ISIN:CH0039651184WKN:A0Q40B





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
