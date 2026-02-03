ATOSS Software Aktie im Ausverkauf - 03.02.2026

Mit einer Performance von -8,44 % musste die ATOSS Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute bei der ATOSS Software Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ATOSS Software mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,21 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ATOSS Software auf -23,22 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,14 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,85 % 1 Monat -21,86 % 3 Monate -24,21 % 1 Jahr -23,35 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ATOSS Software

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,17 %. SAP notiert im Minus, mit -5,25 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -8,16 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.