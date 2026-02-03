Dax-Erholung vorerst beendet - US-Techbranche belastet





Versteh ich gut – nach über 30 Jahren Börsenerfahrung ohne Linien, Wellen und sonstige „Kaffeesatz-Kunst“ darf man das Ganze auch mal deutlich benennen 😉

Und ja: Mit gesundem Menschenverstand, Geduld und unternehmerischem Denken sind viele sehr weit gekommen – dein Telekom-Beispiel von 1996 spricht da für sich. Respekt dafür.





Vielleicht nur ein Gedanke für das Forum:

Auch wenn man selbst von Charttechnik & Co. nichts hält, schadet es nicht, die Leute respektvoll zu behandeln, die damit arbeiten. Für manche ist es Werkzeug, für andere eben Ballast – am Ende zählt, dass jeder seinen eigenen Weg findet und damit klarkommt.





Kurz gesagt:

Du musst den „Scheixxxx“ nicht können oder mögen – aber ein sachlicher Ton hilft allen. Dann bleibt die Diskussion interessant statt unerquicklich.







