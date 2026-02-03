DZ BANK stuft Zalando auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Sorgen über aufkommende Konkurrenz durch Social-Media-Netzwerke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der könne den Kursrutsch der Aktie des Online-Modehändlers wegen Wettbewerbssorgen durch eine Expansion von Tiktok Shop nicht nachvollziehen, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist", betonte er. Zudem sei Zalando ein "aktiver Gestalter, der mit seiner Ökosystem-Strategie E-Commerce-Komfort und Social-Media-Unterhaltung vereint"./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,83 % und einem Kurs von 21,53EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



