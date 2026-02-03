Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,28 Prozent.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich etwas. So haben sich Preise von Gold und Silber nach ihren jüngsten deutlichen Verlusten erholt.