    US-Anleihen

    Leichte Kursverluste

    • US-Staatsanleihen-Kurse fallen leicht um 0,08%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,28 Prozent.
    • Trump fordert Ende des Regierungsshutdowns sofort.
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,28 Prozent.

    Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich etwas. So haben sich Preise von Gold und Silber nach ihren jüngsten deutlichen Verlusten erholt.

    US-Präsident Donald Trump hat das Parlament aufgefordert, den seit Samstag andauernden Stillstand von Regierungsgeschäften mit einer Haushaltsabstimmung zu beenden. Er werde das Finanzierungspaket dann "SOFORT" unterschreiben, stellte der Republikaner auf der Plattform Truth Social in Aussicht. Der Shutdown ist nicht so umfassend wie der im letzten Jahr. Allerdings wurde die Veröffentlichung des am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts bereits verschoben./jsl/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
