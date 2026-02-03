Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab
- Umsatzrückgang von 5-13% für 2023 erwartet.
- Konkurrenz für Ozempic und Wegovy steigt stark.
- US-Preissenkungen belasten das Geschäft zusätzlich.
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit. Das ist deutlich stärker als Analysten zuvor geschätzt haben. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent.
Am Markt kam der Ausblick nicht gut an: Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine (ADR) fielen in New York um bis zu 12 Prozent.
Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um sechs Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Mrd Euro), währungsbereinigt lag das Plus bei zehn Prozent - und damit im Rahmen der Anfang November gesenkten Prognose. Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen, wobei sich Währungseffekte negativ bemerkbar machten. Unter dem Strich verdiente Novo Nordisk mit 102,4 Milliarden Kronen ein Prozent mehr.
Die Veröffentlichung der Zahlen war ursprünglich für den Mittwoch geplant. Dort will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz über weitere Details informieren./nas/he
1- Durch sehr aggressive Werbung aber auch durch das qualitativ bessere Produkt als das von Eli Lilly hat NN den Markt von den Abnehmpillen für sich abgeräumt.
2- Es ist sehr schwer vorstellbar, dass Kunden, die die Pillen von NN schlucken plötzlich ab April oder Mai zu Eli Lilly wechseln, zumindest nicht kurz- und mittelfristig, da die Pillen für die volle Wirksamkeit mindestens 64 Wochen eingenommen werden müssen.
Fazit: Wir werden erleben, dass NN Eli Lilly bei den Pillen mittel- und vielleicht sogar langfristig schlagen wird.
Wie schützt sich Novo Nordisk eigentlich gegen Generika?
1. Der Zeitplan der Patente:
Das Kernpatent für den Wirkstoff Semaglutid ist in den großen Märkten wie den USA und Europa noch bis 2031/2032 sicher geschützt. Lediglich in China wackelt die Mauer ab 2026, was dort bereits für Druck sorgt. Aber: Novo hat vorgesorgt.
2. Strategisches „Evergreening“ durch die Pille:
Indem Novo jetzt massiv auf die orale Form (Wegovy-Pille) umstellt, schaffen sie eine neue Patent-Ebene. Während die Patente für die Injektionslösung irgendwann auslaufen, sind die spezifischen Verfahren, um Semaglutid stabil durch den Magen in den Blutkreislauf zu bringen (die sogenannte SNAC-Technologie), durch neue, separate Patente geschützt.
Wer 2032 ein Generikum bringen will, darf vielleicht die Spritze kopieren, aber nicht die (viel beliebtere) Pille.
3. Die Preis-Barriere (Wirtschaftliche Abwehr):
Das ist der Punkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat:
Produktionskosten: Wie wir im letzten Post gesehen haben, ist die Pille in der Herstellung extrem günstig, da die teure Hardware (Pens) und die Kühllogistik wegfallen.
Markteintrittsbarriere: Wenn Novo den Preis der Pille bis 2032 kontrolliert absenkt, entzieht das den Generika-Herstellern die Geschäftsgrundlage. Warum sollte eine Firma Hunderte Millionen in eine Generika-Fabrik für Spritzen investieren, wenn das Markenprodukt von Novo als Pille bereits zu einem Preis im Markt ist, der kaum noch Gewinnspanne für Nachahmer lässt?
Fazit:
Die Pille ist nicht nur ein Komfort-Produkt für Patienten, sondern eine strategische Waffe. Sie verlängert den effektiven Schutzraum weit über das Jahr 2032 hinaus und macht den Markteintritt für Generika wirtschaftlich unattraktiv. Novo baut hier keinen Zaun, sondern eine unüberwindbare Mauer.
1. Der Catalent-Faktor (Kapazitäts-Vorsprung):
Novo Nordisk hat durch die Integration der drei großen Catalent-Abfüllanlagen (Italien, Belgien, USA) im Jahr 2026 den entscheidenden Engpass beseitigt. Während Eli Lilly noch massiv in neue Greenfield-Projekte (Neubauten auf der grünen Wiese) investiert, konnte Novo bestehende, hochspezialisierte Anlagen "schlucken".
Ergebnis: Novo hat seit Anfang 2026 eine deutlich höhere "Fill-and-Finish"-Kapazität (Abfüllung der Spritzen) als Lilly, was die stabilere Lieferfähigkeit bei Wegovy erklärt.
2. Kostenvorteil: Semaglutid vs. Tirzepatid:
Komplexität: Eli Lillys Wirkstoff (Tirzepatid) ist ein Dual-Agonist (GLP-1 + GIP). Die chemische Synthese und Reinigung dieses "Zwei-Wege-Moleküls" ist komplexer und damit in der Herstellung teurer als das reine GLP-1 (Semaglutid) von Novo.
Margen-Schutz: Novo profitiert von über 15 Jahren Erfahrung in der großindustriellen Produktion von Semaglutid (aus der Ozempic-Historie). Die Grenzkosten pro Dosis sind bei Novo Schätzungen zufolge niedriger, was ihnen im beginnenden Preiskampf in den USA mehr "Luft zum Atmen" gibt.
3. Die Pille als Logistik-Wunder:
Die Produktion der Wegovy-Pille ist ein strategischer Geniestreich für die Bilanz:
Wegfall der Pen-Kosten: Ein erheblicher Teil der Kosten bei der Spritze entfällt auf die Hardware (den Injektions-Pen). Bei der Pille fallen diese Kosten komplett weg.Lagerung: Keine Kühlkette notwendig. Die Logistikkosten für die Pille sind um ca. 60-70 % geringer als bei den Spritzen.
Fazit:
Während Eli Lilly oft für die etwas höhere Wirksamkeit gelobt wird, gewinnt Novo Nordisk aktuell das Effizienz-Rennen. Durch die Übernahme von Kapazitäten und den Schwenk auf die (günstigere) Pille sichert Novo seine Margen ab, selbst wenn die Preise pro Packung unter Druck geraten. Für uns Investoren ist das die wichtigere Kennzahl für die langfristige Dividende.