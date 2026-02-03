    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang von 5-13% für 2023 erwartet.
    • Konkurrenz für Ozempic und Wegovy steigt stark.
    • US-Preissenkungen belasten das Geschäft zusätzlich.
    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit. Das ist deutlich stärker als Analysten zuvor geschätzt haben. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent.

    Am Markt kam der Ausblick nicht gut an: Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine (ADR) fielen in New York um bis zu 12 Prozent.

    Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um sechs Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Mrd Euro), währungsbereinigt lag das Plus bei zehn Prozent - und damit im Rahmen der Anfang November gesenkten Prognose. Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen, wobei sich Währungseffekte negativ bemerkbar machten. Unter dem Strich verdiente Novo Nordisk mit 102,4 Milliarden Kronen ein Prozent mehr.

    Die Veröffentlichung der Zahlen war ursprünglich für den Mittwoch geplant. Dort will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz über weitere Details informieren./nas/he

    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,31 % und einem Kurs von 44,39 auf Tradegate (03. Februar 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -21,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,11 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 369,00DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +523,56 %/+906,93 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Novo Nordisk: First‑Mover‑Vorteil mit der oralen Wegovy‑Pille gegenüber Eli Lilly, Folgen für Marktanteile und Patientenbindung, Patent/Evergreening‑Schutz gegen Generika sowie Kapazitäts‑ und Kostenvorteile (Catalent, kein Pen, keine Kühlkette) und Margen. Dazu Debatten über Kannibalisierung, starke Kursvolatilität (Profit‑Taking, ~10% Rücksetzer) und Unsicherheit vor Quartalszahlen.
