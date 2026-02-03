    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax-Erholung beendet - US-Techbranche belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich kurz, schließt 0,07% tiefer.
    • Tech-Aktien fallen, Zalando verliert 12,1%.
    • Daimler Truck und Sartorius stark, Gewinne steigen.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax-Erholung beendet - US-Techbranche belastet
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax , der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten fortgesetzt hatte, schloss 0,07 Prozent tiefer auf 24.780,79 Punkten. Die Gewinne bröckelten bereits im Verlauf des späteren Vormittags ab. Weiterer Druck kam auf, als vor allem die Technologiebranche in den USA nach einem freundlichen Handelsstart kräftig nachgab.

    Nach den Turbulenzen am Gold- und Silbermarkt setzte unterdessen eine Beruhigung ein. Die Preise erholten sich nach ihrem kurzzeitig kräftigen Einbruch weiter. Laut Ahmad Assiri, Marktstratege beim Handelshaus Pepperstone, haben sich die Rahmenbedingungen für den Handel mit Edelmetall insgesamt wenig verändert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.516,63€
    Basispreis
    22,09
    Ask
    × 10,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.221,10€
    Basispreis
    24,92
    Ask
    × 10,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,08 Prozent auf 31.537,33 Zähler zu. Europaweit schlossen die wichtigsten Börsen leicht schwächer. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,20 Prozent auf 5.995,35 Zähler nach unten. Auch außerhalb der Euroregion, in der Schweiz und in Großbritannien, wurden moderate Verluste verbucht.

    In den USA gab der Dow Jones Industrial nach dem Erreichen eines Rekordhochs seine Gewinne wieder ab. Die technologielastige Nasdaq-Börse zeigte sich mit 1,2 Prozent deutlich im Minus. Am Markt wurde von einer Rotation raus aus Techwerten in Branchen der traditionellen Industrie, aber auch in den Konsumgüter- und Finanzsektor gesprochen.

    Hierzulande wurden Tech-Aktien wie vor allem SAP , aber auch Infineon und Atoss Software in Mitleidenschaft gezogen. SAP, die am Morgen noch von einem Analystenkommentar der spanischen Bank Santander profitiert hatten, büßten letztlich 4,6 Prozent ein. Atoss Software gaben im SDax um 8,1 Prozent nach. Die Papiere des Chipherstellers Infineon verloren 1,9 Prozent.

    Die Anteilscheine des Online-Modehändlers Zalando sackten um 12,1 Prozent ab. Börsianer verwiesen auf eine Warnung der US-Bank Morgan Stanley vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke wie Tiktok Shop. Der Kursrutsch sei "nicht nachvollziehbar", urteilte hingegen die DZ Bank, denn "die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist". Zudem sei das Unternehmen ein "aktiver Gestalter".

    An der Dax-Spitze stiegen die Aktien von Daimler Truck um 5,9 Prozent. Unter den europäischen Lkw-Herstellern sind die Papiere der Schwaben neuer Favorit des Bank-of-America-Analysten Alexander Jones. Der Lkw-Zyklus nehme Fahrt auf, die Bewertungen seien noch günstig, und die Gewinnerwartungen hätten noch Luft nach oben, argumentierte er.

    Aktien aus dem Stahlbereich waren nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder gefragt. Am Vortag waren sie schon mit den Metallpreisen gestiegen. Thyssenkrupp gewannen im MDax 6,0 Prozent. Salzgitter stiegen im SDax um 4,2 Prozent.

    Zahlen und Ziele gab es vom Labor- und Pharmazulieferer Sartorius , dessen Vorzugsaktie nach einem Auf und Ab letztlich mit plus 7,7 Prozent als MDax-Spitzenreiter aus dem Tag ging. Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. Der Aktie brockte das den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDax mit minus 8,1 Prozent ein.

    Evotec sprangen dort mit plus 9,5 Prozent an die Spitze. Nach Ansicht der Privatbank Berenberg könnte sich ein Kauf der Aktie lohnen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut im Bereich pharmazeutischer Wirkstoffe. Die Bewertung der Aktie lasse zugleich viel Spielraum nach oben, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,98 % und einem Kurs von 91,10 auf Tradegate (03. Februar 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 204,77 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von -9,94 %/+62,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax-Erholung beendet - US-Techbranche belastet Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax , der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten fortgesetzt hatte, schloss 0,07 Prozent tiefer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     