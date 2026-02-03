    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen

    Für Sie zusammengefasst
    • Josh D'Amaro wird neuer Disney-Chef, übernimmt Herausforderungen.
    • Konkurrenz mit Netflix, KI und sinkende TV-Erlöse drohen.
    • D'Amaro leitet Ausbau der Freizeitparks mit 60 Mrd. Dollar.
    ROUNDUP - Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BURBANK (dpa-AFX) - Micky Maus und Co haben einen neuen Boss: Der bisherige Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro übernimmt die Führung beim Unterhaltungsriesen Disney . Der 54-Jährige steht vor vielen Herausforderungen: Konkurrenz mit Netflix im Streaming, unklare Zukunft der Filmtheather, sinkende Erlöse im einst lukrativen TV-Kabelgeschäft - und über allem der Schatten von KI-Software, die Texte und Videos generieren kann.

    Zugleich hat Disney mit seinen klassischen Zeichentrick-Figuren, "Star Wars", dem Marvel-Superhelden-Universum, dem Animationsstudio Pixar - und den Freizeitparks - ein Kapital wie kein anderer Entertainment-Konzern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    77,00€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,26€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    D'Amaro wird erst der neunte Chef von Disney in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Konzerns. Er übernimmt den Staffelstab von Dauerchef Bob Iger mit der Hauptversammlung am 18. März, wie Disney mitteilte. D'Amaro leitete mit den Themenparks seit 2020 den zuletzt gewinnträchtigsten Geschäftszweig, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Iger wird bis zum Auslaufen seines Vertrages am Jahresende noch beratend für Disney aktiv sein.

    Über 100 Kandidaten

    In der rund drei Jahre langen Nachfolgersuche setzte sich D'Amaro gegen mehr als 100 Kandidaten durch, wie Verwaltungsratschef James Gorman im TV-Sender CNBC sagte. Darunter waren externe Anwärter sowie interne Konkurrenten wie die Co-Chefin des Studio-Geschäfts, Dana Walden. Sie wird auf einen neu geschaffenen Posten als Kreativchefin aufsteigen.

    Den Großteil seiner 28 Jahre bei Disney verbrachte D'Amaro im Freizeitpark-Geschäft. Als Chef war er für 12 Parks und 57 Hotels verantwortlich. Zu seinen Parade-Projekten gehörten unter anderem die "Star-Wars"-Welten in den Parks in Kalifornien und Florida. Disney ist gerade dabei, den Bereich mit Investitionen von 60 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2033 auszubauen. Dabei soll unter anderem die Zahl der Kreuzfahrtschiffe von 7 auf 13 erhöht werden. Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr die Sparte mehr als die Hälfte des operativen Gewinns von Disney ein.

    Fehlgriff mit vorherigem Iger-Ersatz

    Iger führte Disney zunächst von 2005 bis 2020 - und gilt mit dem Kauf von Pixar, "Star Wars", Marvel und des Studiogeschäfts des Hollywood-Rivalen 20th Century Fox als Architekt des heutigen Disney-Konzerns. In dieser Zeit wurde auch der Grundstein für das Streaming-Geschäft mit Disney+ gelegt. 2020 übergab Iger dann die Führung ebenfalls an den damaligen Freizeitpark-Chef ab, Bob Chapek. Doch der neue Bob an der Spitze agierte glücklos - und wurde rund zwei Jahre später wieder mit Iger ersetzt. "Wir werden nicht so ein Drama wie vergangenes Mal haben, das kann ich ihnen versichern", zeigte sich der frühere Morgan-Stanley-Chef Gorman nach der Nachfolgesuche überzeugt./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 68,08 auf Tradegate (03. Februar 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 289,13 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +37,37 %/+95,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen Micky Maus und Co haben einen neuen Boss: Der bisherige Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro übernimmt die Führung beim Unterhaltungsriesen Disney . Der 54-Jährige steht vor vielen Herausforderungen: Konkurrenz mit Netflix im Streaming, unklare …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     