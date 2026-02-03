EU-Kommission will Werkzeuge gegen Airbnb und Co vorschlagen
- EU unterstützt Städte gegen hohe Wohnkosten und Verdrängung.
- Kurzzeitunterkünfte bleiben erlaubt, aber reguliert.
- "Ein Zuhause ist Menschenrecht" – Maßnahmen nötig.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Airbnb , Booking und Co: Die Europäische Kommission will Städten helfen, angesichts hoher Wohnkosten und der Verdrängung der Einwohner gegen Kurzzeitunterkünfte vorzugehen. Damit sind Ferienwohnungen gemeint, die vor allem über Online-Plattformen für kurze Zeit vermietet werden.
"Europa ist in einer Wohnungskrise", sagte der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Dan Jørgensen. Millionen Menschen hätten Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. "Wir müssen jetzt handeln."
Kein Verbot geplant
Über Online-Plattformen gebuchte Kurzzeitunterkünfte böten auch Vorteile, deshalb werde die Kommission nicht vorschlagen, sie zu verbieten. Sie hätten aber in manchen Städten dazu geführt, dass Wohnkosten so hoch geworden seien, dass Einwohner es sich nicht mehr leisten könnten, dort zu leben.
Die Kommission wolle im Laufe des Jahres einen Vorschlag vorlegen, in dem unter anderem Kriterien für die Definition von Gebieten mit angespannter Wohnungslage festgelegt werden sollen. "Für diese Gebiete wird es eine Liste verschiedener Instrumente geben, die die Städte einsetzen können. Wir zwingen die Städte nicht, etwas zu tun, was sie nicht wollen, sondern geben ihnen die Möglichkeit, dieses Problem anzugehen", sagte Jørgensen. Das ist auch deshalb wichtig, weil Regelungen zum Thema Wohnen vor allem in die Kompetenzen der Kommunen beziehungsweise Staaten fallen, also die EU dort wenig entscheiden kann.
"Ein Zuhause zu haben, ist ein Menschenrecht"
Die Kommission hatte im Dezember einen Plan gegen die Wohnungskrise vorgelegt. Dort war bereits vorgesehen, lokalen Behörden Maßnahmen zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen an die Hand zu geben. Die Vorschläge sollen außerdem Investitionen in den Wohnungsbau sowie Renovierungen anschieben.
"Ein Zuhause zu haben, ist ein Menschenrecht. Wenn wir uns nicht damit befassen, wenn wir diese Probleme nicht grundlegend angehen und lösen, laufen wir Gefahr, unsere Demokratie zu untergraben", sagte der Kommissar nun in Brüssel nach einem Austausch mit Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten./wea/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbnb Registered (A) Aktie
Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 105,4 auf Tradegate (03. Februar 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbnb Registered (A) Aktie um -6,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbnb Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 44,81 Mrd..
Dann kaufen wir beide gern nach ;-)
Airbnb schlägt bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen
Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gut.
• Das EPS verbesserte sich von -0,55 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar. Damit verdiente der Zimmervermittler mehr als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 0,58 US-Dollar belaufen.
• Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,48 Milliarden Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, vor Jahresfrist waren noch 2,322 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen zuvor einen Wert von 2,42 Milliarden Dollar zugetraut.
Quelle: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/zimmervermittler-mit-bilanz-airbnb-aktie-hebt-ab-airbnb-schlaegt-bei-umsatz-und-ergebnis-die-erwartungen-14231378
AIRBNB - 2025 soll ein neues Kapitel beginnen
AIRBNB - 2025 soll ein neues Kapitel beginnen
Ein zentraler Baustein für zukünftiges Wachstum ist das Co-Host-Netzwerk, das Gastgebern die Verwaltung ihrer Unterkünfte erleichtert. Seit dem Start vor wenigen Monaten wurde das Netzwerk auf zehn Länder ausgeweitet und umfasst nun fast 100.000 gelistete Unterkünfte. Diese werden nicht nur besser bewertet, sondern erzielen auch durchschnittlich doppelt so hohe Einnahmen wie herkömmliche Angebote. „Wir haben festgestellt, dass Gastgeber, die mit Co-Hosts zusammenarbeiten, höhere Umsätze und bessere Bewertungen erzielen“, erklärte Chesky. „Das Netzwerk wächst schnell, und wir werden es in diesem Jahr auf Asien ausweiten.“
Expansion in neue Geschäftsbereiche geplant
Airbnb plant für 2025 Investitionen von 200 bis 250 Mio. USD in neue Geschäftsfelder, die im Mai vorgestellt werden sollen. Chesky kündigte an, dass Airbnb langfristig über sein Kerngeschäft hinaus wachsen wolle: „Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Plattform zu perfektionieren. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Airbnb.“ Dabei werde sich das Unternehmen zunächst auf Dienstleistungen konzentrieren, die das Reiseerlebnis abrunden. „Wenn Menschen eine Unterkunft buchen, gibt es viele weitere Services, die sie interessieren könnten. Wir wollen Airbnb zu einer Plattform für Reisen und Leben machen.“
Trotz der geplanten Expansion soll die hohe Profitabilität erhalten bleiben. Die bereinigte EBITDA-Marge wird für das Gesamtjahr auf mindestens 34,5 % erwartet. Zudem setzt das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Politik fort und hat im vierten Quartal Aktien im Wert von 838 Mio. USD zurückgekauft
Quelle: https://stock3.com/news/airbnb-2025-soll-ein-neues-kapitel-beginnen-16132471
