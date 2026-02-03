Top-Banker sieht im Umbruch der Welt Chancen für Deutschland

Großanleger hätten neue Zuversicht für Deutschland gewonnen. "Sie setzen darauf, dass wir bei Produktivität und Wachstum vorankommen - und daran wollen sie partizipieren."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland kann aus Sicht von Deutsche-Bank-Vorstand Alexander von zur Mühlen vom Umbruch in der Weltordnung profitieren. "Internationale Investoren suchen Stabilität, Verlässlichkeit und neue Wachstumschancen - als Alternativen zu den USA oder China", sagte der Manager bei einem Empfang der Deutschen Bank in Frankfurt laut Redetext.

Von zur Mühlen, der im Vorstand der Deutsche Bank für die Regionen Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Deutschland zuständig ist, verwies auf Milliarden-Investitionen aus dem Ausland, darunter die Übernahme der Mediamarkt-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com und den Kauf des Chemiekonzerns Covestro durch Adnoc aus Abu Dhabi. "Und viele weitere Investoren stehen bereit."

"USA haben ein Vakuum hinterlassen"



Sie wollten aber Reformen in Deutschland sehen, mehr Anzeichen für Wachstum und bessere Bedingungen für Investitionen. Die Kapitalmärkte in Europa etwa seien zu klein und fragmentiert. Auch der Binnenmarkt müsse vollendet werden. Die internen Handelsbarrieren im EU-Warenverkehr wirkten laut Internationalem Währungsfonds wie Zölle von 45 Prozent, sagte von zur Mühlen. "Wir prangern also die Zölle anderer an, während wir uns selbst die größten Fesseln anlegen."

Auch müsse die EU den Freihandel weiter vorantreiben. "Die USA haben ein Vakuum hinterlassen für Länder, die eine Anbindung an den Westen suchen." Europa und speziell Deutschland könnten davon profitieren. "Wir sind global bestens vernetzt - besser als die USA." Das eröffne Zugang zu Märkten und Partnern weltweit. "In einer Zeit, in der neue Allianzen entstehen, ist das ein entscheidender Vorteil."/als/DP/nas

