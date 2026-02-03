Novo Nordisk Aktie mit kräftigem Kurssturz - 03.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -13,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,30 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Obwohl die Novo Nordisk Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -21,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -2,78 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,24 % 1 Monat -5,05 % 3 Monate +16,11 % 1 Jahr -37,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Novo Nordisk Aktie, die aufgrund eines schwachen Ausblicks und eines erwarteten Umsatzrückgangs an Wert verloren hat. Nutzer sind skeptisch gegenüber einem Einstieg und empfehlen abzuwarten, da die fundamentalen Schwächen und die allgemeine Marktstimmung negativ sind. Analystenprognosen wurden nicht erfüllt, was zu einem Rückgang um bis zu 12% führte, und es wird spekuliert, dass die Aktie auf 30 Euro fallen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,89 Mrd. € wert.

Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu …

Bagsværd, Denmark 3 February 2026 - Financial report for the period 1 January 2025 to 31 December 2025 Operating profit decreased by 1% in Danish kroner and increased by 6% at constant exchange rates (CER) to DKK 127.7 billion. Had Novo Nordisk not …

Bagsværd, Denmark, 3 February 2026 – Novo Nordisk today announced sales and operating profit growth at constant exchange rates (CER) for 2025 and released the 2026 full-year sales and operating profit outlook at CER. 2025 sales and operating profit …

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.