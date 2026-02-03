    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Besonders beachtet!

    5329 Aufrufe 5329 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk Aktie mit kräftigem Kurssturz - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -13,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie mit kräftigem Kurssturz - 03.02.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -13,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,30 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    353,79€
    Basispreis
    4,80
    Ask
    × 10,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    386,23€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 10,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Novo Nordisk Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,11 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -21,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -2,78 % verloren.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,24 %
    1 Monat -5,05 %
    3 Monate +16,11 %
    1 Jahr -37,62 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Novo Nordisk Aktie, die aufgrund eines schwachen Ausblicks und eines erwarteten Umsatzrückgangs an Wert verloren hat. Nutzer sind skeptisch gegenüber einem Einstieg und empfehlen abzuwarten, da die fundamentalen Schwächen und die allgemeine Marktstimmung negativ sind. Analystenprognosen wurden nicht erfüllt, was zu einem Rückgang um bis zu 12% führte, und es wird spekuliert, dass die Aktie auf 30 Euro fallen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,89 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab


    Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus. So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu …

    Novo Nordisk's sales increased by 6% in Danish kroner and by 10% at constant exchange rates to DKK 309.1 billion in 2025


    Bagsværd, Denmark 3 February 2026 - Financial report for the period 1 January 2025 to 31 December 2025 Operating profit decreased by 1% in Danish kroner and increased by 6% at constant exchange rates (CER) to DKK 127.7 billion. Had Novo Nordisk not …

    Novo Nordisk releases 2026 sales and operating profit outlook


    Bagsværd, Denmark, 3 February 2026 – Novo Nordisk today announced sales and operating profit growth at constant exchange rates (CER) for 2025 and released the 2026 full-year sales and operating profit outlook at CER. 2025 sales and operating profit …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -12,87 %
    -21,24 %
    -5,05 %
    +16,11 %
    -37,62 %
    -17,24 %
    +68,49 %
    +97,91 %
    +2.503,58 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Novo Nordisk Aktie mit kräftigem Kurssturz - 03.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -13,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     