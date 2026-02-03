    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Pfizer Aktie im Ausverkauf - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Pfizer Aktie, bisher, um -4,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

    Pfizer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Die Pfizer Aktie notiert aktuell bei 21,650 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,955  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute bei der Pfizer Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Pfizer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,25 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pfizer +6,24 % gewonnen.

    Pfizer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,59 %
    1 Monat +4,51 %
    3 Monate +5,25 %
    1 Jahr -12,20 %

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,15 Mrd. € wert.

    Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich nach einem Rekord zuletzt mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 49.374 …

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Pfizer

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,66 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,66 %. Roche Holding verliert -0,32 %

    Pfizer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


