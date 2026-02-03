Besonders beachtet!
Deutz Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,07 % - 03.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher um +5,07 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.
Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.
Deutz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026
Die Deutz Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,07 % auf 11,400€ zulegen. Das sind +0,550 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +0,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,400€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutz über einen Zuwachs von +33,76 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +5,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +35,09 % gewonnen.
Deutz Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,89 %
|1 Monat
|+32,07 %
|3 Monate
|+33,76 %
|1 Jahr
|+150,87 %
Informationen zur Deutz Aktie
Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd. € wert.
Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab
An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.02.2026 / 09:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +3,38 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,94 %.
Deutz Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.