Deutz Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,07 % - 03.02.2026

Die Deutz Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,07 % auf 11,400€ zulegen. Das sind +0,550 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +0,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,400€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutz über einen Zuwachs von +33,76 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +5,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +35,09 % gewonnen.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,89 % 1 Monat +32,07 % 3 Monate +33,76 % 1 Jahr +150,87 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd. € wert.

An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.02.2026 / 09:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

EQS Voting Rights Announcement: DEUTZ AG DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 03.02.2026 / 09:54 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +3,38 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,94 %.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.