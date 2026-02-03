    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBall AktievorwärtsNachrichten zu Ball

    Ball Aktie explodiert - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Ball Aktie, bisher, um +8,12 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ball Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Ball Corporation ist ein führender Anbieter von Aluminiumverpackungen mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Ardagh, Crown Holdings und Can-Pack. Ball punktet durch nachhaltige, innovative Lösungen.

    Ball Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Die Ball Aktie notiert aktuell bei 52,86 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,97  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ball Aktie. Nach einem Plus von +1,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 52,86, mit einem Plus von +8,12 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Ball Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +30,33 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ball um +17,37 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

    Ball Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,86 %
    1 Monat +16,23 %
    3 Monate +30,33 %
    1 Jahr -8,69 %

    Informationen zur Ball Aktie

    Es gibt 268 Mio. Ball Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,10 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab


    An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

    Börsenstart USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -0,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Aptargroup und Co.

    Aptargroup, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %.

    Ball Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ball Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ball Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ball

    +9,36 %
    +11,14 %
    +14,70 %
    +28,59 %
    -9,21 %
    -11,32 %
    -35,16 %
    +61,85 %
    +462,57 %
    ISIN:US0584981064WKN:860408



