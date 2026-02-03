    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen

    Für Sie zusammengefasst
    • 100 Flüge am Frankfurter Flughafen annulliert.
    • Schneefall führte zu zeitweiser Lahmlegung des Betriebs.
    • Reisende sollen sich rechtzeitig informieren und planen.
    Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind wegen starken Schneefalls bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert worden. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es. Inzwischen seien eine Start- und eine Landebahn geräumt worden und der Flugbetrieb sei wieder angelaufen, sagte ein Sprecher.

    Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Der Sprecher appellierte an Reisende, sich rechtzeitig bei den jeweiligen Airlines über ihre Verbindungen zu informieren und für die Anreise zum Flughafen aufgrund der Witterungsbedingungen rund um Frankfurt ausreichend Zeit einzuplanen./jto/DP/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Long
    73,15€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,70€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fraport

    -0,26 %
    +2,49 %
    +11,17 %
    +5,75 %
    +39,43 %
    +46,13 %
    +65,01 %
    +42,54 %
    +247,77 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 77,95 auf Tradegate (03. Februar 2026, 19:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,56 %/+15,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen Am Frankfurter Flughafen sind wegen starken Schneefalls bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert worden. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     