Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 77,95 auf Tradegate (03. Februar 2026, 19:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,56 %/+15,53 % bedeutet.