Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen
- 100 Flüge am Frankfurter Flughafen annulliert.
- Schneefall führte zu zeitweiser Lahmlegung des Betriebs.
- Reisende sollen sich rechtzeitig informieren und planen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind wegen starken Schneefalls bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert worden. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es. Inzwischen seien eine Start- und eine Landebahn geräumt worden und der Flugbetrieb sei wieder angelaufen, sagte ein Sprecher.
Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Der Sprecher appellierte an Reisende, sich rechtzeitig bei den jeweiligen Airlines über ihre Verbindungen zu informieren und für die Anreise zum Flughafen aufgrund der Witterungsbedingungen rund um Frankfurt ausreichend Zeit einzuplanen./jto/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 77,95 auf Tradegate (03. Februar 2026, 19:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,56 %/+15,53 % bedeutet.
