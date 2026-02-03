ams OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon: Führender Anbieter in Digital Photonics
Mit einem milliardenschweren Strategiewechsel richtet ams OSRAM sein Geschäft neu aus: Der Verkauf des Sensorgeschäfts an Infineon soll Schulden senken und Digital Photonics stärken.
Foto: adobe.stock.com
- ams OSRAM verkauft sein nicht-optisches Sensorgeschäft für 570 Mio. Euro an Infineon, um die Verschuldung zu reduzieren und eine führende Position in Digital Photonics zu schaffen.
- Durch den Verkauf sinkt der Pro-forma-Verschuldungsgrad von 3,3 auf 2,5, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens verbessert.
- Das veräußerte Geschäft erwirtschaftete 2025 rund 220 Mio. Euro Umsatz und 60 Mio. Euro bereinigtes EBITDA; der Verkauf umfasst auch Vermögenswerte, die Wandelanleihen und Senior Notes besichern.
- Die Transaktion stärkt die strategische Neuausrichtung auf Digital Photonics, einem Wachstumsbereich, der intelligente optische Halbleiter für Lichtemission und Sensorik umfasst.
- ams OSRAM plant, seine Investitionen in Wachstumsbereiche wie hochauflösende Frontlichtlösungen, Mikro-Emitter-Arrays und optische Datenverbindungen zu erhöhen, um die Marktposition zu stärken.
- Das Unternehmen verfolgt für 2030 Finanzziele wie ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, ≥ 25 % EBITDA-Marge, Free-Cash-Flow > 200 Mio. Euro und Verschuldungsgrad < 2.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.
Der Kurs von ams-OSRAM lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,91 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1000EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.
+1,81 %
-2,53 %
+1,61 %
-27,23 %
+25,11 %
-82,90 %
-92,14 %
-90,48 %
-74,83 %
