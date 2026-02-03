ams-OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon – Schulden sinken, führender Digital Photonics Anbieter
ams OSRAM ordnet sein Portfolio neu: Der Verkauf eines Sensorgeschäfts an Infineon bringt frisches Kapital, senkt Schulden und schärft den Fokus auf digitale Photonik.
Foto: adobe.stock.com
- ams OSRAM verkauft sein nicht-optisches Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäft für 570 Mio. Euro an Infineon, was den Pro-forma-Verschuldungsgrad auf 2,5 senkt
- Der Verkauf betrifft Geschäftsbereiche mit rund 220 Mio. Euro Umsatz und 60 Mio. Euro EBITDA im Jahr 2025, inklusive Vermögenswerten im Wert von ca. 130 Mio. Euro zur Rückzahlung von Wandelanleihen und Notes
- Die Transaktion stärkt die strategische Position als führender Anbieter im Bereich Digital Photonics, mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter für Lichtemission und Sensorik
- Das traditionelle Automobil-Lampengeschäft bleibt im Unternehmen, dient als stabile interne Finanzquelle für das Wachstum im Halbleiterbereich und den Schuldenabbau
- Insgesamt werden durch die Teilverkäufe rund 670 Mio. Euro erlöst, was den Verschuldungsgrad auf 2,5 reduziert und den Refinanzierungsbedarf deutlich verringert
- Für 2030 setzt ams OSRAM sich finanzielle Ziele: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, EBITDA ≥ 25 %, Free-Cash-Flow > 200 Mio. Euro und Verschuldungsgrad < 2
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.
Der Kurs von ams-OSRAM lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,42 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1000EUR das entspricht einem Minus von -1,30 % seit der Veröffentlichung.
+1,81 %
-2,53 %
+1,61 %
-27,23 %
+25,11 %
-82,90 %
-92,14 %
-90,48 %
-74,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte