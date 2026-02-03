    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    ams-OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon – Schulden sinken, führender Digital Photonics Anbieter

    ams OSRAM ordnet sein Portfolio neu: Der Verkauf eines Sensorgeschäfts an Infineon bringt frisches Kapital, senkt Schulden und schärft den Fokus auf digitale Photonik.

    ams-OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon – Schulden sinken, führender Digital Photonics Anbieter
    Foto: adobe.stock.com
    • ams OSRAM verkauft sein nicht-optisches Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäft für 570 Mio. Euro an Infineon, was den Pro-forma-Verschuldungsgrad auf 2,5 senkt
    • Der Verkauf betrifft Geschäftsbereiche mit rund 220 Mio. Euro Umsatz und 60 Mio. Euro EBITDA im Jahr 2025, inklusive Vermögenswerten im Wert von ca. 130 Mio. Euro zur Rückzahlung von Wandelanleihen und Notes
    • Die Transaktion stärkt die strategische Position als führender Anbieter im Bereich Digital Photonics, mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter für Lichtemission und Sensorik
    • Das traditionelle Automobil-Lampengeschäft bleibt im Unternehmen, dient als stabile interne Finanzquelle für das Wachstum im Halbleiterbereich und den Schuldenabbau
    • Insgesamt werden durch die Teilverkäufe rund 670 Mio. Euro erlöst, was den Verschuldungsgrad auf 2,5 reduziert und den Refinanzierungsbedarf deutlich verringert
    • Für 2030 setzt ams OSRAM sich finanzielle Ziele: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, EBITDA ≥ 25 %, Free-Cash-Flow > 200 Mio. Euro und Verschuldungsgrad < 2

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.

    Der Kurs von ams-OSRAM lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,42 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1000EUR das entspricht einem Minus von -1,30 % seit der Veröffentlichung.


    ams-OSRAM

    +1,81 %
    -2,53 %
    +1,61 %
    -27,23 %
    +25,11 %
    -82,90 %
    -92,14 %
    -90,48 %
    -74,83 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ams-OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon – Schulden sinken, führender Digital Photonics Anbieter ams OSRAM ordnet sein Portfolio neu: Der Verkauf eines Sensorgeschäfts an Infineon bringt frisches Kapital, senkt Schulden und schärft den Fokus auf digitale Photonik.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     