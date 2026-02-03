learnd Registered (A) setzt Wachstumskurs mit Safe & Sound Übernahme fort
Mit einem strategischen Schritt stärkt die learnd UK and Ireland Group ihre Position im Gebäudemanagement und setzt neue Maßstäbe für smarte, nachhaltige Lösungen.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die learnd UK and Ireland Group hat die Übernahme von Safe & Sound Control Systems bekannt gegeben.
- Diese Akquisition stärkt die Engineering-Kompetenzen und die nationale Präsenz im Vereinigten Königreich.
- Safe & Sound Control Systems hat über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Building-Management-Systeme (BMS) und Regelungslösungen.
- Die Übernahme erweitert das Team von learnd um spezialisiertes Know-how und verbessert die Fähigkeit, integrierte Gebäudelösungen anzubieten.
- Safe & Sound bleibt operativ unabhängig und behält seinen Fokus auf Kunden und Projektabwicklung.
- Die Akquisition unterstützt die Wachstumsstrategie von learnd und fördert den Fortschritt in Richtung Net Zero im Gebäudesektor.
Der Kurs von learnd Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,51 %
im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8700EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
-2,51 %
-21,39 %
+133,43 %
-60,67 %
