    StartseitevorwärtsAktienvorwärtslearnd Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu learnd Registered (A)
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    learnd Registered (A) setzt Wachstumskurs mit Safe & Sound Übernahme fort

    Mit einem strategischen Schritt stärkt die learnd UK and Ireland Group ihre Position im Gebäudemanagement und setzt neue Maßstäbe für smarte, nachhaltige Lösungen.

    learnd Registered (A) setzt Wachstumskurs mit Safe & Sound Übernahme fort
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Die learnd UK and Ireland Group hat die Übernahme von Safe & Sound Control Systems bekannt gegeben.
    • Diese Akquisition stärkt die Engineering-Kompetenzen und die nationale Präsenz im Vereinigten Königreich.
    • Safe & Sound Control Systems hat über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Building-Management-Systeme (BMS) und Regelungslösungen.
    • Die Übernahme erweitert das Team von learnd um spezialisiertes Know-how und verbessert die Fähigkeit, integrierte Gebäudelösungen anzubieten.
    • Safe & Sound bleibt operativ unabhängig und behält seinen Fokus auf Kunden und Projektabwicklung.
    • Die Akquisition unterstützt die Wachstumsstrategie von learnd und fördert den Fortschritt in Richtung Net Zero im Gebäudesektor.

    Der Kurs von learnd Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,51 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8700EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.


    learnd Registered (A)

    -2,51 %
    -21,39 %
    +133,43 %
    -60,67 %
    ISIN:LU2358378979WKN:A3CS4Z





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    learnd Registered (A) setzt Wachstumskurs mit Safe & Sound Übernahme fort Mit einem strategischen Schritt stärkt die learnd UK and Ireland Group ihre Position im Gebäudemanagement und setzt neue Maßstäbe für smarte, nachhaltige Lösungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     