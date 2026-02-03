Börsen Update USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -2,26 %

Der Dow Jones steht bei 48.927,96 PKT und verliert bisher -0,99 %.

Top-Werte: Verizon Communications +3,14 %, Merck & Co +2,44 %, Walmart +2,38 %, Cisco Systems +2,11 %, Coca-Cola +1,85 %

Flop-Werte: IBM -9,47 %, Salesforce -8,43 %, NVIDIA -3,70 %, Microsoft -3,40 %, Amazon -3,05 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 25.159,19 PKT und fällt um -2,26 %.

Top-Werte: PepsiCo +4,26 %, Western Digital +3,87 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,04 %, Fastenal +2,83 %, Walmart +2,38 %

Flop-Werte: PayPal -20,46 %, Thomson Reuters -17,63 %, CoStar Group -13,22 %, Intuit -11,59 %, Shopify -10,79 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:48) bei 6.874,25 PKT und fällt um -1,47 %.

Top-Werte: Ball +7,14 %, AES +6,24 %, DaVita +5,09 %, WW Grainger +5,08 %, Lyondellbasell Industries +4,62 %

Flop-Werte: Gartner -21,70 %, PayPal -20,46 %, EPAM Systems -13,90 %, Expedia Group -13,34 %, CoStar Group -13,22 %