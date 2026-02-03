    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sartorius Vz. - Aktie gewinnt kräftig - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um +6,14 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. - Aktie gewinnt kräftig - 03.02.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

    Sartorius Vz. aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +0,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 251,55. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz!
    Long
    236,35€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    264,55€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Sartorius Vz. konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,21 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -13,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Sartorius Vz. einen Rückgang von -8,98 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

    Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,29 %
    1 Monat -9,56 %
    3 Monate -0,21 %
    1 Jahr -14,21 %

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,47 Mrd.EUR € wert.

    Dax-Erholung beendet - US-Techbranche belastet


    Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax , der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten fortgesetzt hatte, schloss 0,07 Prozent tiefer …

    Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab


    An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

    Sartorius will 2026 weiter zulegen


    Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius will 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen. Nach einer längeren Durststrecke, die sich an eine starke Corona-Zeit angeschlossen hatte, sehen die Göttinger sich und die Branche inzwischen wieder im …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Danaher notiert im Minus, mit -3,09 %. Merck notiert im Minus, mit -3,60 %. Thermo Fisher Scientific verliert -2,31 % Waters Corporation notiert im Plus, mit +0,34 %.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    +5,65 %
    -13,09 %
    -9,72 %
    +1,01 %
    -11,63 %
    -46,44 %
    -45,63 %
    +296,69 %
    +2.089.066,67 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sartorius Vz. - Aktie gewinnt kräftig - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um +6,14 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     