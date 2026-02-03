Sartorius Vz. - Aktie gewinnt kräftig - 03.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +0,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 251,55€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Der heutige Anstieg bei Sartorius Vz. konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,21 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -13,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Sartorius Vz. einen Rückgang von -8,98 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,29 % 1 Monat -9,56 % 3 Monate -0,21 % 1 Jahr -14,21 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,47 Mrd.EUR € wert.

Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax , der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten fortgesetzt hatte, schloss 0,07 Prozent tiefer …

An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius will 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen. Nach einer längeren Durststrecke, die sich an eine starke Corona-Zeit angeschlossen hatte, sehen die Göttinger sich und die Branche inzwischen wieder im …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Danaher notiert im Minus, mit -3,09 %. Merck notiert im Minus, mit -3,60 %. Thermo Fisher Scientific verliert -2,31 % Waters Corporation notiert im Plus, mit +0,34 %.

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.