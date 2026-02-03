Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,40 % und einem Kurs von 10,19 auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um -7,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 150,65 Mrd..

Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/-21,55 % bedeutet.