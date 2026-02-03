Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
- Santander übernimmt Webster Financial für 12,2 Mrd. USD.
- Aktionäre zeigen sich besorgt, Aktien fallen um 5%.
- Webster-Aktien steigen um 10%, bleiben aber niedrig.
MADRID (dpa-AFX) - Die Großbank Santander will sich in den Vereinigten Staaten verstärken. Man habe sich mit Webster Financial auf eine Übernahme geeinigt, die das Institut mit 12,2 Milliarden US-Dollar bewerte, teilten die Spanier am Dienstagabend mit. Dabei sollen 48,75 Dollar in bar und 2,0548 Santander-ADS je Webster-Aktie an die Anteilseigner gehen. Insgesamt liege der Kaufpreis bei 75 Dollar je Anteilschein.
Bei den Santander-Aktionäre sorgte die Ankündigung für Sorgenfalten. Die in den USA hinterlegten Anteilscheine gaben in New York in einer ersten Reaktion um fünf Prozent nach. Webster-Titel legten hingegen um zehn Prozent zu, bewegten sich damit aber immer noch spürbar unter dem Angebotspreis./he/gl
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,40 % und einem Kurs von 10,19 auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um -7,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 150,65 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/-21,55 % bedeutet.
