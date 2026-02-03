    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Bitcoin, KI-Euphorie - und der Tag, an dem die Tulpen-Blase platzte!

    Heute KI-Aktien wie Nvidia unter Druck, dazu fallen wieder einmal Software-Aktien (auch in Europa), während sich Value-Aktien deutlich besser halten.

    Bitcoin fällt unter 75.000 Dollar, die KI-Euphorie hat immer mehr Kratzer, und sicher ist es Zufall, dass heute der Jahrestag ist, an dem die Tulpen-Blase in den Niederlanden platzte! Heute KI-Aktien wie Nvidia unter Druck, dazu fallen wieder einmal Software-Aktien (auch in Europa), während sich Value-Aktien deutlich besser halten. Sind das die Nachwirkungen des Warsh-Schocks? Ist jetzt die Zeit vorbei, als der Fed-Put eine Art Garantie für stets steigende Kurse war? Als Blasen durch immer mehr Liquidität aufgeblasen wurden? Bezeichnend für die begonnene Krise sind die Misstöne zwischen Nvidia und OpenAI. Bitcoin hingegen ist eine Art "intelligente Tulpe" - also eine Antwort auf ein Problem, das leider dann nicht funktioniert, wenn es am Besten funktionieren sollte..

    Hinweise aus Video:

    1. Neuer Fed-Chef: „Diese Entscheidung kippt das Finanzsystem“

    2. Xi-Putin-Pakt – Wie China die Maske fallen lässt

     

    Das Video "Bitcoin, KI-Euphorie - und der Tag, an dem die Tulpen-Blase platzte!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
