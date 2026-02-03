Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram
- Infineon kauft Sensorikgeschäft von AMS Osram für 570 Mio.
- Umsatz des Geschäfts: 220 Mio. Euro, Gewinn 60 Mio. Euro.
- 230 Mitarbeiter wechseln, Synergien steigern Wertschöpfung.
MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon übernimmt Teilbereiche des Sensorikgeschäfts von AMS Osram . Dafür zahle Infineon 570 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das veräußerte Geschäft mit nicht optischen Sensoren erwirtschaftete den Angaben zufolge rund 220 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Mit der geplanten Investition stärke Infineon seine Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitere die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen, hieß es.
Die Transaktion werde sich unmittelbar mit dem Abschluss positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken, teilte Infineon weiter mit. Zukünftige Synergien ermöglichten "eine erhebliche zusätzliche Wertschöpfung". Im Zuge der Übernahme sollen 230 Mitarbeitende zu Infineon wechseln. Die Vereinbarung umfasse zudem ein mehrjähriges Lieferabkommen mit AMS Osram. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet.
AMS Osram konzentriert sich mit dem Verkauf auf optische Halbleitertechnologien und senkt seine Verschuldung eigenen Aussagen zufolge "schneller als geplant". Das Unternehmen setzte sich dazu neue Finanzziele für 2030.
Die Aktie von AMS Osram sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 15 Prozent in die Höhe. Infineon verloren hingegen 1,4 Prozent./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 40,70 auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 53,41 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+27,08 % bedeutet.
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
Jetzt noch gute Quartalszahlen bzw. ein guter Ausblick!
https://www.it-times.de/news/infineon-atmet-auf-auftragslage-verbessert-sich-2026-schneller-als-erwartet-176713/