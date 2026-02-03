    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon kauft Sensorikgeschäft von AMS Osram für 570 Mio.
    • Umsatz des Geschäfts: 220 Mio. Euro, Gewinn 60 Mio. Euro.
    • 230 Mitarbeiter wechseln, Synergien steigern Wertschöpfung.
    Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon übernimmt Teilbereiche des Sensorikgeschäfts von AMS Osram . Dafür zahle Infineon 570 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das veräußerte Geschäft mit nicht optischen Sensoren erwirtschaftete den Angaben zufolge rund 220 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Mit der geplanten Investition stärke Infineon seine Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitere die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen, hieß es.

    Die Transaktion werde sich unmittelbar mit dem Abschluss positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken, teilte Infineon weiter mit. Zukünftige Synergien ermöglichten "eine erhebliche zusätzliche Wertschöpfung". Im Zuge der Übernahme sollen 230 Mitarbeitende zu Infineon wechseln. Die Vereinbarung umfasse zudem ein mehrjähriges Lieferabkommen mit AMS Osram. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet.

    AMS Osram konzentriert sich mit dem Verkauf auf optische Halbleitertechnologien und senkt seine Verschuldung eigenen Aussagen zufolge "schneller als geplant". Das Unternehmen setzte sich dazu neue Finanzziele für 2030.

    Die Aktie von AMS Osram sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 15 Prozent in die Höhe. Infineon verloren hingegen 1,4 Prozent./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 40,70 auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 53,41 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+27,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
