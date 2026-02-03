Adobe - Aktie gerät unter Druck -7,38 % - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Adobe Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,38 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute bei der Adobe Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Adobe insgesamt ein Minus von -22,25 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adobe einen Rückgang von -23,54 %.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,10 % 1 Monat -19,74 % 3 Monate -22,25 % 1 Jahr -45,33 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 411 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,83 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,56 %. Salesforce notiert im Minus, mit -8,25 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,65 %. Microsoft verliert -3,48 % Oracle notiert im Minus, mit -5,08 %.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.