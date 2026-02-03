    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adobe - Aktie gerät unter Druck -7,38 % - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Adobe Aktie bisher Verluste von -7,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe - Aktie gerät unter Druck -7,38 % - 03.02.2026
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

    Adobe aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Adobe Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,38 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute bei der Adobe Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adobe!
    Long
    252,47€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 12,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    291,30€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Adobe insgesamt ein Minus von -22,25 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adobe einen Rückgang von -23,54 %.

    Adobe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,10 %
    1 Monat -19,74 %
    3 Monate -22,25 %
    1 Jahr -45,33 %

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 411 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,83 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,56 %. Salesforce notiert im Minus, mit -8,25 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,65 %. Microsoft verliert -3,48 % Oracle notiert im Minus, mit -5,08 %.

    Adobe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adobe

    -7,17 %
    -11,10 %
    -19,74 %
    -22,25 %
    -45,33 %
    -35,94 %
    -43,46 %
    +208,06 %
    +4.760,06 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Adobe - Aktie gerät unter Druck -7,38 % - 03.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Adobe Aktie bisher Verluste von -7,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     