Airbus Aktie schwach im Handel - 03.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Sie fällt um -2,77 % auf 189,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute bei der Airbus Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Airbus Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -8,58 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -6,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,90 %. Im Jahr 2026 gab es für Airbus bisher ein Minus von -4,67 %.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,95 % 1 Monat -7,90 % 3 Monate -8,58 % 1 Jahr +19,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Airbus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die dramatische Kursentwicklung der Airbus Aktie, die in der letzten Woche stark gefallen ist. Trotz voller Auftragsbücher verliert die Aktie überproportional, was Besorgnis über zukünftige negative Nachrichten bei den Quartalszahlen auslöst. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie an starken Börsentagen kaum zulegt, was als Zeichen für eine schwache Performance gewertet wird. Externe Faktoren wie der Dollarkurs und steigende Aluminiumpreise werden ebenfalls als Einflussgrößen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,55 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,14 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +1,70 %. Textron legt um +1,48 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Plus, mit +0,55 %.

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.