    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus Aktie schwach im Handel - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Airbus Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus Aktie schwach im Handel - 03.02.2026
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Sie fällt um -2,77 % auf 189,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute bei der Airbus Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Short
    200,71€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    178,54€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Airbus Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -8,58 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -6,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,90 %. Im Jahr 2026 gab es für Airbus bisher ein Minus von -4,67 %.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,95 %
    1 Monat -7,90 %
    3 Monate -8,58 %
    1 Jahr +19,57 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Airbus Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die dramatische Kursentwicklung der Airbus Aktie, die in der letzten Woche stark gefallen ist. Trotz voller Auftragsbücher verliert die Aktie überproportional, was Besorgnis über zukünftige negative Nachrichten bei den Quartalszahlen auslöst. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie an starken Börsentagen kaum zulegt, was als Zeichen für eine schwache Performance gewertet wird. Externe Faktoren wie der Dollarkurs und steigende Aluminiumpreise werden ebenfalls als Einflussgrößen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

    Zur Airbus Diskussion

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,55 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,14 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +1,70 %. Textron legt um +1,48 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Plus, mit +0,55 %.

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    -2,78 %
    -6,95 %
    -7,90 %
    -8,58 %
    +19,57 %
    +66,31 %
    +118,81 %
    +255,05 %
    +942,24 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Airbus Aktie schwach im Handel - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die Airbus Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     