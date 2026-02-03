    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)

    Airbnb Registered (A) Aktie mit Kurssturz - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Airbnb Registered (A) Aktie bisher Verluste von -8,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbnb Registered (A) Aktie.

    Foto: Airbnb, Inc

    Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

    Airbnb Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Die Airbnb Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 102,36 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,98  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der Airbnb Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Airbnb Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,37 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um -8,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,26 % verloren.

    Airbnb Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,76 %
    1 Monat -9,79 %
    3 Monate +1,37 %
    1 Jahr -11,48 %

    Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Es gibt 425 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,35 Mrd. € wert.

    EU-Kommission will Werkzeuge gegen Airbnb und Co vorschlagen


    Airbnb , Booking und Co: Die Europäische Kommission will Städten helfen, angesichts hoher Wohnkosten und der Verdrängung der Einwohner gegen Kurzzeitunterkünfte vorzugehen. Damit sind Ferienwohnungen gemeint, die vor allem über Online-Plattformen …

    Airbnb Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbnb Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbnb Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbnb Registered (A)

    -8,32 %
    -8,76 %
    -9,79 %
    +1,37 %
    -11,48 %
    +2,22 %
    -27,18 %
    -13,83 %
    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35



