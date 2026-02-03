Airbnb Registered (A) Aktie mit Kurssturz - 03.02.2026

Die Airbnb Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 102,36€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,98 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der Airbnb Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Airbnb Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,37 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um -8,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,26 % verloren.

Airbnb Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,76 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate +1,37 % 1 Jahr -11,48 %

Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

Es gibt 425 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,35 Mrd. € wert.

Airbnb , Booking und Co: Die Europäische Kommission will Städten helfen, angesichts hoher Wohnkosten und der Verdrängung der Einwohner gegen Kurzzeitunterkünfte vorzugehen. Damit sind Ferienwohnungen gemeint, die vor allem über Online-Plattformen …

