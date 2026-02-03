Uber Technologies Aktie mit Kurssturz -4,38 % - 03.02.2026

Die Uber Technologies Aktie ist bisher um -4,38 % auf 65,57€ gefallen. Das sind -3,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der Uber Technologies Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Uber Technologies mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,04 % verloren.

Uber Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,43 % 1 Monat -8,37 % 3 Monate -22,20 % 1 Jahr +7,84 %

Informationen zur Uber Technologies Aktie

Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,53 Mrd. € wert.

Uber Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.