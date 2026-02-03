    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuitive Surgical AktievorwärtsNachrichten zu Intuitive Surgical

    Intuitive Surgical - Aktie erlebt Kurseinbruch - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intuitive Surgical Aktie bisher Verluste von -3,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

    Intuitive Surgical Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von -3,91 % musste die Intuitive Surgical Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Intuitive Surgical Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 404,80, mit einem Minus von -3,91 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Intuitive Surgical, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,91 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -9,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intuitive Surgical um -15,89 % verloren.

    Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,71 %
    1 Monat -16,40 %
    3 Monate -12,91 %
    1 Jahr -23,26 %

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 354 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,32 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Stryker und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,40 %. Stryker notiert im Minus, mit -2,34 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Plus, mit +0,03 %. Medtronic legt um +0,71 % zu

    Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Surgical

    -3,91 %
    -9,71 %
    -16,40 %
    -12,91 %
    -23,26 %
    +77,13 %
    +100,47 %
    +660,11 %
    +28.588,87 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024



