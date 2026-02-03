Salesforce Aktie sinkt rapide - 03.02.2026

Die Salesforce Aktie ist bisher um -8,15 % auf 164,18€ gefallen. Das sind -14,56 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 164,18€, mit einem Minus von -8,15 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Salesforce, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -27,81 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -17,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salesforce einen Rückgang von -28,03 %.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,00 % 1 Monat -24,95 % 3 Monate -27,81 % 1 Jahr -49,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salesforce-Aktie, die kürzlich unter 200 Dollar gefallen ist und möglicherweise bei 150 Dollar stabilisieren könnte. Analysten sehen die nächste Unterstützung bei 140 Dollar. Der Rückgang wird auf die allgemeine negative Entwicklung bei Softwareunternehmen zurückgeführt, da auch andere Aktien in diesem Sektor fallen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,27 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,38 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,55 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,07 %. SAP verliert -5,26 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.