    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce Aktie sinkt rapide - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -8,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie sinkt rapide - 03.02.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.02.2026

    Die Salesforce Aktie ist bisher um -8,15 % auf 164,18 gefallen. Das sind -14,56  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 164,18, mit einem Minus von -8,15 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    162,05€
    Basispreis
    2,80
    Ask
    × 5,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    225,56€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 5,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Salesforce, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -27,81 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -17,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salesforce einen Rückgang von -28,03 %.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,00 %
    1 Monat -24,95 %
    3 Monate -27,81 %
    1 Jahr -49,82 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salesforce-Aktie, die kürzlich unter 200 Dollar gefallen ist und möglicherweise bei 150 Dollar stabilisieren könnte. Analysten sehen die nächste Unterstützung bei 140 Dollar. Der Rückgang wird auf die allgemeine negative Entwicklung bei Softwareunternehmen zurückgeführt, da auch andere Aktien in diesem Sektor fallen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.

    Zur Salesforce Diskussion

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,27 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -2,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab


    An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

    Börsenstart USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -0,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,38 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,55 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,07 %. SAP verliert -5,26 %

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -7,94 %
    -17,00 %
    -24,95 %
    -27,81 %
    -49,82 %
    +13,20 %
    -8,45 %
    +204,36 %
    +1.180,47 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce Aktie sinkt rapide - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -8,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     