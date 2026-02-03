PepsiCo - Aktie geht steil - 03.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,70 % konnte die PepsiCo Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PepsiCo Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 137,80€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von PepsiCo über einen Zuwachs von +9,23 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um +12,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,32 %. Im Jahr 2026 gab es für PepsiCo bisher ein Plus von +12,59 %.

PepsiCo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,50 % 1 Monat +13,32 % 3 Monate +9,23 % 1 Jahr -10,70 %

Informationen zur PepsiCo Aktie

Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,98 Mrd. € wert.

Die US-Aktienmärkte sind nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erheblich unter Druck geraten. Dies galt insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte angesichts klarer Einbußen der positiv gestarteten …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich nach einem Rekord zuletzt mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 49.374 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Nestle notiert im Plus, mit +0,78 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,66 %. The Kraft Heinz Company legt um +1,19 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +2,30 %.

PepsiCo Aktie jetzt kaufen?

Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.