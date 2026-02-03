Shopify Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 03.02.2026

Mit einer Performance von -11,03 % musste die Shopify Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Shopify insgesamt ein Minus von -33,73 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -13,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -27,69 % erlebt.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,82 % 1 Monat -25,98 % 3 Monate -33,73 % 1 Jahr +2,79 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,08 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,34 %. Salesforce notiert im Minus, mit -8,12 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.