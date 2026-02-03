MongoDB Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 03.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die MongoDB Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,09 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute bei der MongoDB Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MongoDB Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,27 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MongoDB Registered (A) um -20,29 % verloren.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,82 % 1 Monat -16,94 % 3 Monate +0,27 % 1 Jahr +21,94 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,23 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,96 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,59 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,23 %. Snowflake Registered (A) verliert -10,65 %

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.