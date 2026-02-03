NVIDIA - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.02.2026

Mit einer Performance von -4,98 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -10,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,09 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Minus von -6,68 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,35 % 1 Monat -8,09 % 3 Monate -10,61 % 1 Jahr +41,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich einer geplanten Investition von Nvidia in OpenAI, die möglicherweise nicht zustande kommt. Zudem werden unterschiedliche Prognosen zum KGV für 2026 und 2027 diskutiert, was die Bewertung der Aktie betrifft. Technische Aspekte wie die jüngste Kursbewegung und eine starke Gegenbewegung werden ebenfalls thematisiert, was zu einer optimistischen Stimmung unter den Anlegern führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Bil. € wert.

Die US-Aktienmärkte sind nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erheblich unter Druck geraten. Dies galt insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte angesichts klarer Einbußen der positiv gestarteten …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,47 %. Intel notiert im Plus, mit +0,01 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -5,26 %. Broadcom verliert -6,04 %

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.