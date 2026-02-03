    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -4,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.02.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.02.2026

    Mit einer Performance von -4,98 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    167,93€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    189,64€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -10,61 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,09 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Minus von -6,68 %.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,35 %
    1 Monat -8,09 %
    3 Monate -10,61 %
    1 Jahr +41,10 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich einer geplanten Investition von Nvidia in OpenAI, die möglicherweise nicht zustande kommt. Zudem werden unterschiedliche Prognosen zum KGV für 2026 und 2027 diskutiert, was die Bewertung der Aktie betrifft. Technische Aspekte wie die jüngste Kursbewegung und eine starke Gegenbewegung werden ebenfalls thematisiert, was zu einer optimistischen Stimmung unter den Anlegern führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Bil. € wert.

    Vor allem Tech-Werte weiten Verluste deutlich aus


    Die US-Aktienmärkte sind nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erheblich unter Druck geraten. Dies galt insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte angesichts klarer Einbußen der positiv gestarteten …

    Börsen Update USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -2,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Tech-Aktien unter Druck: DAX, SDAX & S&P 500 rutschen deutlich ab


    An den Börsen weht heute ein rauerer Wind: Während Standardwerte nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks deutlich unter Druck.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,47 %. Intel notiert im Plus, mit +0,01 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -5,26 %. Broadcom verliert -6,04 %

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -4,28 %
    -5,59 %
    -8,32 %
    -10,61 %
    +41,10 %
    +708,60 %
    +1.300,62 %
    +24.417,93 %
    +1.076.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -4,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     