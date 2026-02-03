Western Digital Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,31 % - 03.02.2026

Mit einer Performance von +5,31 % konnte die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +9,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 243,25€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Western Digital über einen Zuwachs von +91,13 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +23,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Western Digital einen Anstieg von +68,75 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,06 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,49 % 1 Monat +56,49 % 3 Monate +91,13 % 1 Jahr +443,04 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,71 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Western Digital Corporation (Nasdaq: WDC) today announced that its Board of Directors has authorized an additional $4.0 billion for share repurchases by the company pursuant to its share purchase program. As of February 2, 2026, the company had …

So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,38 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,16 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.