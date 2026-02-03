Tick Trading Software AG passt Prognose für 2025/2026 an – Neue Aussichten!
Die tick Trading Software AG revidiert ihre Erwartungen für 2025/2026: Der Wegfall eines wichtigen Kunden belastet die transaktionsbasierten Erlöse spürbar.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die tick Trading Software AG passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an.
- Ein mittelgroßer Kunde wird ab dem zweiten Quartal 2026 seinen Orderflow über einen anderen Broker abwickeln, was zu einem Rückgang der transaktionsbasierten Erlöse führt.
- Der Umsatz mit diesem Kunden lag im Geschäftsjahr 2024/2025 im mittleren sechsstelligen Eurobereich und war sehr volatil.
- Neue Kunden konnten in den letzten Monaten gewonnen werden, jedoch wird deren Umsatz den Rückgang nicht ausgleichen können.
- Die angepasste Prognose für den Jahresüberschuss liegt nun zwischen TEUR 600 und 900, zuvor waren es EUR 0,8 Mio. bis 1,1 Mio.
- Die Mitteilung wurde am 03. Februar 2026 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
Der Kurs von Tick Trading Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,09 %
im Minus.
-2,38 %
-4,09 %
+1,22 %
+5,06 %
-1,78 %
-23,85 %
-52,02 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte