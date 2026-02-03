    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTick Trading Software AktievorwärtsNachrichten zu Tick Trading Software
    Tick Trading Software AG passt Prognose für 2025/2026 an – Neue Aussichten!

    Die tick Trading Software AG revidiert ihre Erwartungen für 2025/2026: Der Wegfall eines wichtigen Kunden belastet die transaktionsbasierten Erlöse spürbar.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die tick Trading Software AG passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an.
    • Ein mittelgroßer Kunde wird ab dem zweiten Quartal 2026 seinen Orderflow über einen anderen Broker abwickeln, was zu einem Rückgang der transaktionsbasierten Erlöse führt.
    • Der Umsatz mit diesem Kunden lag im Geschäftsjahr 2024/2025 im mittleren sechsstelligen Eurobereich und war sehr volatil.
    • Neue Kunden konnten in den letzten Monaten gewonnen werden, jedoch wird deren Umsatz den Rückgang nicht ausgleichen können.
    • Die angepasste Prognose für den Jahresüberschuss liegt nun zwischen TEUR 600 und 900, zuvor waren es EUR 0,8 Mio. bis 1,1 Mio.
    • Die Mitteilung wurde am 03. Februar 2026 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

    Der Kurs von Tick Trading Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,09 % im Minus.


    Tick Trading Software

    -2,38 %
    -4,09 %
    +1,22 %
    +5,06 %
    -1,78 %
    -23,85 %
    -52,02 %
    ISIN:DE000A35JS99WKN:A35JS9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
