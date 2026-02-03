Devisen
Euro stabilisiert sich - Märkte erwarten keine EZB-Zinssenkung
- Euro stoppt Talfahrt bei 1,18 US-Dollar.
- Niedrige Inflationsrate in Frankreich belastet Euro.
- Markt erwartet keine Leitzinssenkung der EZB.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag bei rund 1,18 US-Dollar seine jüngste Talfahrt gestoppt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1817 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1801 (Montag: 1,1840) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8473 (0,8445) Euro gekostet.
Eine unerwartet niedrige Inflationsrate in Frankreich belastete den Euro. Die Jahresrate sank im Januar von 0,7 Prozent im Vormonat auf 0,4 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 0,6 Prozent gerechnet. Die französische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Niveau anderer Länder der Eurozone. Die EZB strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Es wird an den Märkten erwartet, dass die EZB an diesem Donnerstag und auch auf absehbare Zeit den Leitzins nicht senken wird.
Seit der Nominierung von Kevin Warsh für die Nachfolge als Präsident der US-Notenbank Fed am Freitag hat der Dollar Auftrieb erhalten, was den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump schürte an den Märkten Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt hat er sich aber für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Vor der Nominierung von Warsh war der Euro in der vergangenen Woche noch über 1,20 Dollar gestiegen und damit auf ein Hoch seit Mitte 2021.
Die fundamentalen Bedingungen am Devisenmarkt haben sich laut Michael Pfister, Devisenexperte bei der Commerzbank, jedoch nicht geändert. "Die Korrektur an den Märkten ging weder mit einer ausgeprägten Bewegung bei den marktbasierten Inflationserwartungen noch mit groß veränderten Zinserwartungen einher", heißt es in einem Kommentar. "Es scheint eher ein stimmungsbasierter Umschwung gewesen zu sein." Noch seien sich die Marktteilnehmer unsicher, was sie aus der Nominierung von Warsh machen sollten./jsl/he/gl/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading