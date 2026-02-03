    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise weiten Gewinne aus - USA schießen iranische Überwachungsdrohne ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach Abschuss iranischer Drohne.
    • Gespräche zwischen USA und Iran weiterhin geplant.
    • Geopolitische Risiken im Persischen Golf steigen wieder.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im US-Handel ihre Gewinne ausgeweitet. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Vereinigten Staaten eine iranische Überwachungsdrohne abgeschossen haben. Trotz der angespannten Situation seien die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter geplant, machte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt klar.

    Am Montag waren die Ölpreise von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran deutlich belastet worden. Nun scheinen die geopolitischen Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder höher eingeschätzt zu werden.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 67,60 US-Dollar. Das waren 1,30 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 1,41 Dollar auf 63,55 Dollar./he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
