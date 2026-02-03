JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeiteten Banker an Kreditpaketen über 2,5 Milliarden Euro für eine mögliche Übernahme der Sparte Contitech, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstagabend vorliegenden Einschätzung. Ab dem kommenden Monat könnten Interessenten erste Gebote einreichen. Infrage für das Geschäft, dessen Wert am Markt auf vier bis fünf Milliarden Euro beziffert werde, kämen etwa mehrere Finanzinvestoren./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 67,44EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
