JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeiteten Banker an Kreditpaketen über 2,5 Milliarden Euro für eine mögliche Übernahme der Sparte Contitech, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstagabend vorliegenden Einschätzung. Ab dem kommenden Monat könnten Interessenten erste Gebote einreichen. Infrage für das Geschäft, dessen Wert am Markt auf vier bis fünf Milliarden Euro beziffert werde, kämen etwa mehrere Finanzinvestoren./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 67,44EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00 € , was eine Steigerung von +8,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer