Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Salesforce
Tagesperformance: -7,53 %
Platz 1
Performance 1M: -24,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um fast 6,5% gefallen und hat ein KGV von 25. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 150 Dollar, während die nächste Unterstützung bei 140 Dollar liegt. Die negative Entwicklung im Software-Sektor trägt zur Abwärtsbewegung bei, obwohl keine spezifischen Unternehmensnachrichten vorliegen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.
IBM
Tagesperformance: -7,06 %
Platz 2
Performance 1M: -3,27 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 3
Performance 1M: +14,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert gewonnen, und Anleger erwarten einen weiteren Anstieg auf 50 USD. Es gibt Wünsche nach höheren Dividenden, jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Schulden. Die positiven Quartalszahlen und der Zuwachs an Mobilfunkkunden stärken das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 4
Performance 1M: -7,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine kurzfristige Kurssteigerung von 10 bis 15% vor dem Quartalsreport hoffen, gibt es Bedenken wegen der Unzufriedenheit von OpenAI mit NVIDIAs Chips und deren Suche nach Alternativen. Zudem variieren die KGV-Prognosen stark, was Unsicherheit über die Bewertung des Unternehmens schafft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 5
Performance 1M: -14,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen etwa 5% verloren. Fundamentale Daten zeigen ein Umsatzwachstum von 16% und ein Gewinnwachstum von 20%. Das KGV von 31 deutet auf eine Überbewertung hin, während der faire Wert zwischen 300 und 360 USD liegt. Anleger sehen Microsoft als fundamental stark, jedoch wird der aktuelle Kurs als kurzfristig zu teuer angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 6
Performance 1M: +8,72 %
Walmart
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 7
Performance 1M: +12,85 %
Amazon
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +6,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie erlebte in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 230 Euro auf 150 Euro, gefolgt von einem Anstieg auf 202 Euro. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Umsatz von 211,3 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD. Während einige Anleger optimistisch über die KI-Entwicklung und AWS sind, äußern andere Bedenken zur Profitabilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Nike (B)
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 9
Performance 1M: -5,20 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 10
Performance 1M: +10,82 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 11
Performance 1M: +13,82 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 12
Performance 1M: +11,23 %
