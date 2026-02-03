Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce

Das Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um fast 6,5% gefallen und hat ein KGV von 25. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 150 Dollar, während die nächste Unterstützung bei 140 Dollar liegt. Die negative Entwicklung im Software-Sektor trägt zur Abwärtsbewegung bei, obwohl keine spezifischen Unternehmensnachrichten vorliegen.