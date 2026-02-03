Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PayPal
Tagesperformance: -19,88 %
Platz 1
Performance 1M: -29,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die hohe Konkurrenz und stagnierende Nutzerbasis führen zu einem pessimistischen Ausblick. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war nicht positiv, und viele sehen PayPal nicht mehr als Wachstumsunternehmen. Einige erwähnen die Möglichkeit einer Übernahme, doch die Bedenken über die zukünftige Bedeutung überwiegen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Thomson Reuters
Tagesperformance: -15,68 %
Platz 2
Performance 1M: -32,20 %
CoStar Group
Tagesperformance: -14,13 %
Platz 3
Performance 1M: -20,78 %
Intuit
Tagesperformance: -11,40 %
Platz 4
Performance 1M: -33,09 %
Shopify
Tagesperformance: -10,03 %
Platz 5
Performance 1M: -25,78 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -9,91 %
Platz 6
Performance 1M: -10,52 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -9,76 %
Platz 7
Performance 1M: -13,76 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -9,71 %
Platz 8
Performance 1M: -14,29 %
Synopsys
Tagesperformance: -9,00 %
Platz 9
Performance 1M: -14,97 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -8,57 %
Platz 10
Performance 1M: -35,59 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -7,93 %
Platz 11
Performance 1M: -16,29 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 12
Performance 1M: -4,26 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,45 %
Platz 13
Performance 1M: -24,11 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 14
Performance 1M: -10,21 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 15
Performance 1M: -23,40 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -7,10 %
Platz 16
Performance 1M: -14,12 %
Zscaler
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 17
Performance 1M: -17,57 %
Adobe
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 18
Performance 1M: -19,66 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 19
Performance 1M: -9,73 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,97 %
Platz 20
Performance 1M: -28,24 %
PepsiCo
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 21
Performance 1M: +13,88 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 22
Performance 1M: +56,49 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 23
Performance 1M: -16,57 %
Fastenal
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 24
Performance 1M: +13,72 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 25
Performance 1M: +8,72 %
Walmart
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 26
Performance 1M: +12,85 %
Paccar
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 27
Performance 1M: +14,05 %
