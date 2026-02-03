Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Gartner
Tagesperformance: -22,61 %
Tagesperformance: -22,61 %
Platz 1
Performance 1M: -41,74 %
Performance 1M: -41,74 %
PayPal
Tagesperformance: -20,23 %
Tagesperformance: -20,23 %
Platz 2
Performance 1M: -29,65 %
Performance 1M: -29,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die hohe Konkurrenz und stagnierende Nutzerbasis führen zu einem pessimistischen Ausblick. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war nicht positiv, und viele sehen PayPal nicht mehr als Wachstumsunternehmen. Einige erwähnen die Möglichkeit einer Übernahme, doch die Bedenken über die zukünftige Bedeutung überwiegen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Expedia Group
Tagesperformance: -16,26 %
Tagesperformance: -16,26 %
Platz 3
Performance 1M: -18,99 %
Performance 1M: -18,99 %
CoStar Group
Tagesperformance: -14,21 %
Tagesperformance: -14,21 %
Platz 4
Performance 1M: -20,78 %
Performance 1M: -20,78 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -14,02 %
Tagesperformance: -14,02 %
Platz 5
Performance 1M: -11,43 %
Performance 1M: -11,43 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -12,82 %
Tagesperformance: -12,82 %
Platz 6
Performance 1M: -11,10 %
Performance 1M: -11,10 %
Pentair
Tagesperformance: -12,58 %
Tagesperformance: -12,58 %
Platz 7
Performance 1M: -11,34 %
Performance 1M: -11,34 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -11,87 %
Tagesperformance: -11,87 %
Platz 8
Performance 1M: -23,55 %
Performance 1M: -23,55 %
Intuit
Tagesperformance: -11,44 %
Tagesperformance: -11,44 %
Platz 9
Performance 1M: -33,09 %
Performance 1M: -33,09 %
Equifax
Tagesperformance: -11,28 %
Tagesperformance: -11,28 %
Platz 10
Performance 1M: -19,18 %
Performance 1M: -19,18 %
S&P Global
Tagesperformance: -11,09 %
Tagesperformance: -11,09 %
Platz 11
Performance 1M: -10,24 %
Performance 1M: -10,24 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -10,83 %
Tagesperformance: -10,83 %
Platz 12
Performance 1M: -16,81 %
Performance 1M: -16,81 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -10,63 %
Tagesperformance: -10,63 %
Platz 13
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -9,80 %
Tagesperformance: -9,80 %
Platz 14
Performance 1M: -10,52 %
Performance 1M: -10,52 %
KKR
Tagesperformance: -9,79 %
Tagesperformance: -9,79 %
Platz 15
Performance 1M: -21,47 %
Performance 1M: -21,47 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -9,77 %
Tagesperformance: -9,77 %
Platz 16
Performance 1M: -13,76 %
Performance 1M: -13,76 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -9,76 %
Tagesperformance: -9,76 %
Platz 17
Performance 1M: -14,29 %
Performance 1M: -14,29 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -9,58 %
Tagesperformance: -9,58 %
Platz 18
Performance 1M: -9,16 %
Performance 1M: -9,16 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -9,57 %
Tagesperformance: -9,57 %
Platz 19
Performance 1M: -23,19 %
Performance 1M: -23,19 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -9,22 %
Tagesperformance: -9,22 %
Platz 20
Performance 1M: -30,15 %
Performance 1M: -30,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (A) ist negativ, geprägt von einem Kursverlust von 10% in den letzten 14 Tagen. Der plötzliche Abgang des CFO hat Unsicherheiten ausgelöst, trotz eines Rekordgewinns und einer Marge von 40%. Im wallstreetONLINE-Forum äußern einige Anleger Hoffnung auf bessere Zahlen, während andere einen weiteren Rückgang auf 25 USD erwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
AES
Tagesperformance: +7,50 %
Tagesperformance: +7,50 %
Platz 21
Performance 1M: +8,49 %
Performance 1M: +8,49 %
DaVita
Tagesperformance: +7,37 %
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 22
Performance 1M: +20,98 %
Performance 1M: +20,98 %
Ball
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 23
Performance 1M: +16,63 %
Performance 1M: +16,63 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 24
Performance 1M: -3,58 %
Performance 1M: -3,58 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 25
Performance 1M: +16,10 %
Performance 1M: +16,10 %
Dow
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 26
Performance 1M: +26,38 %
Performance 1M: +26,38 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +5,71 %
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 27
Performance 1M: +21,28 %
Performance 1M: +21,28 %
Valero Energy
Tagesperformance: +5,70 %
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 28
Performance 1M: +8,60 %
Performance 1M: +8,60 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,68 %
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 29
Performance 1M: +56,49 %
Performance 1M: +56,49 %
PepsiCo
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 30
Performance 1M: +13,88 %
Performance 1M: +13,88 %
WW Grainger
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 31
Performance 1M: +15,49 %
Performance 1M: +15,49 %
Fedex
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 32
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
Illinois Tool Works
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 33
Performance 1M: +12,28 %
Performance 1M: +12,28 %
Teledyne Technologies
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 34
Performance 1M: +16,20 %
Performance 1M: +16,20 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 35
Performance 1M: +13,74 %
Performance 1M: +13,74 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 36
Performance 1M: +7,63 %
Performance 1M: +7,63 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: +4,22 %
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 37
Performance 1M: +17,07 %
Performance 1M: +17,07 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 38
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 39
Performance 1M: +15,32 %
Performance 1M: +15,32 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 40
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte