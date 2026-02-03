JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,15 % und einem Kurs von 42,97EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



