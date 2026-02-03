    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

    JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,15 % und einem Kurs von 42,97EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 270
    Kursziel alt: 270
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
