Erst der Hochsprung, dann der Fall ?

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.Die überschiessende rote B/X (bisher 25512; blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Das 61er Ziel der laufenden roten C (bisher 24208; hellgrüne i=24341, hellgrüne ii bisher 25102, hellgrüne iii bisher 24619) liegt bei 22628 (rote Fibos); für eine laufende rote Y (bisher 24208; hellgrüne a/w=24341, hellgrüne b/x bisher 25102, hellgrüne c/y bisher 24619) gibt es keine Zielvorgabe (blauer Pfad).Das Mindestziel einer alternativ bereits laufenden lila 3 (bisher 25512) bei 24918 wurde deutlich überschritten. Die lila 3 hat die orangene i=24489 und kurze orangene ii=22979 (hellgrüne a=23022, hellgrüne b=24765, hellgrüne c=22893) beendet. Der Zielbereich der laufenden orangenen iii (bisher 25512; hellgrüne i=24489, hellgrüne ii=23848 unterhalb 38er RT bei 23879 – violette Fibos, hellgrüne iii bisher 25512) liegt zwischen 24982 und 27281. Mit dem Rücklauf unter die Marke 24489 wurde ein Abschluss der hellgrünen iii negiert, womit diese Zählweise wegen der vielen i’er und ii’er als Nebenvariante zurückzustufen ist; unterhalb 23848 dürfte die Zählweise obsolet sein (grauer Pfad).Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3. mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die grüne Alt: B/X (bisher 25512) hat ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen und hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos). Der Zielbereich der laufenden grünen C/Y (bisher 24208) liegt zwischen 21953 und 18940 (blauer Pfad).Dieses Szenario wird erst mit einer gültigen grünen C/Y unterhalb 21953 aktiviert. Das Zeitfenster der grünen 4 endet erst im April 2026.Alternativ kann eine orangene Alt: 4=21670 mit der grünen A=28809, grünen Alt: B=21550, grünen Alt: C=20101, grünen Alt: D=21444 sowie grünen Alt: E=21670 (in der IG-Feiertagsindikation) als abgeschlossenes Triangle fertig gezählt werden.In diesem Fall hätte die orangene Alt: 5 (bisher 25512) ihre Pflicht erfüllt und kann die blaue Alt: 3 (bisher 25512) jederzeit beenden, wobei sich die orangene Alt: 5 bislang nicht als abgeschlossenes Impulsmuster interpretieren lässt. Das 23er Ziel der blauen Alt: 4 liegt derzeit bei 22934 (grauer/hellgrüner Pfad).DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI haben sich mittlerweile dem DAX angeglichen, wobei die Gefahr einer mehrjährigen Stagnation bis zur nächsten US-Wahl 2028 noch nicht gebannt ist.