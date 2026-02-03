Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 270 Kronen

kencan schrieb gestern 08:31

ich hoffe ihr kommt mit dem Lesen noch mit ich will hier niemanden überfordern aber mir ist doch ein dritter Punkt aufgefallen den ich bisher nicht gehört habe aber kann ja sein dass er weiter unten schon deutlich diskutiert wurde



Wie schützt sich Novo Nordisk eigentlich gegen Generika?



​1. Der Zeitplan der Patente:

Das Kernpatent für den Wirkstoff Semaglutid ist in den großen Märkten wie den USA und Europa noch bis 2031/2032 sicher geschützt. Lediglich in China wackelt die Mauer ab 2026, was dort bereits für Druck sorgt. Aber: Novo hat vorgesorgt.



​2. Strategisches „Evergreening“ durch die Pille:

Indem Novo jetzt massiv auf die orale Form (Wegovy-Pille) umstellt, schaffen sie eine neue Patent-Ebene. Während die Patente für die Injektionslösung irgendwann auslaufen, sind die spezifischen Verfahren, um Semaglutid stabil durch den Magen in den Blutkreislauf zu bringen (die sogenannte SNAC-Technologie), durch neue, separate Patente geschützt.

​Wer 2032 ein Generikum bringen will, darf vielleicht die Spritze kopieren, aber nicht die (viel beliebtere) Pille.



​3. Die Preis-Barriere (Wirtschaftliche Abwehr):

Das ist der Punkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat:

​Produktionskosten: Wie wir im letzten Post gesehen haben, ist die Pille in der Herstellung extrem günstig, da die teure Hardware (Pens) und die Kühllogistik wegfallen.

​Markteintrittsbarriere: Wenn Novo den Preis der Pille bis 2032 kontrolliert absenkt, entzieht das den Generika-Herstellern die Geschäftsgrundlage. Warum sollte eine Firma Hunderte Millionen in eine Generika-Fabrik für Spritzen investieren, wenn das Markenprodukt von Novo als Pille bereits zu einem Preis im Markt ist, der kaum noch Gewinnspanne für Nachahmer lässt?



​Fazit:

Die Pille ist nicht nur ein Komfort-Produkt für Patienten, sondern eine strategische Waffe. Sie verlängert den effektiven Schutzraum weit über das Jahr 2032 hinaus und macht den Markteintritt für Generika wirtschaftlich unattraktiv. Novo baut hier keinen Zaun, sondern eine unüberwindbare Mauer.